Дипломат закликав Порошенка звернутися до світової спільноти не визнавати вибори президента РФ

Дипломат закликає проігнорувати нове «переобрання Путіна»

Якщо інші держави визнають легітимними президентські вибори Росії, проведені на окупованих територіях, це означатиме визнання цих територій російськими. Аби попередити подібну ситуацію, президенту України варто відкрито звернутися до лідерів інших країн. Про це розповів Борис Базилевський, Надзвичайний і Повноважний Посол України, в минулому



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Дипломат закликає проігнорувати нове «переобрання Путіна»

Якщо інші держави визнають легітимними президентські вибори Росії, проведені на окупованих територіях, це означатиме визнання цих територій російськими. Аби попередити подібну ситуацію, президенту України варто відкрито звернутися до лідерів інших країн. Про це розповів Борис Базилевський, Надзвичайний і Повноважний Посол України, в минулому Генеральний Консул України в Чикаго, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«На рівні президента мають бути здійснені якісь акції, аби надіслати відповідні листи не тільки до міністрів закордонних справ, а й до президентів та усіх учасників, які мають відношення до конфлікту між Україною та Російською Федерацією», - каже експерт.

Експерт також зауважив, що офіційні визнання результатів майбутніх виборів іноземними лідерами можуть бути, але із застереженнями щодо неврахування голосів з окупованих територій.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться 18 березня 2018 року. Раніше повідомлялось, що Кремль планує провести вибори також на території анексованого Криму. За заявою першого віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, українська делегація збирається підняти питання нелегітимності російських виборів на окупованій території під час засідань Парламентської асамблеї ОБСЄ та НАТО.

Пропонуємо переглянути повне відео прес-конференції: