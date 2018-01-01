Дипломати закликали МЗС не продовжувати Договір про дружбу, співробітництво та партнерство з РФ

З Росією потрібно розірвати всі відносини

Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією добігає кінця. Україні потрібно не продовжувати його. Але вона і на далі може на нього спиратися в міжнародних судах, адже на момент агресії Росії проти України договір був чинним. А також Україні потрібно видати окремою книгою всі документи, які порушила РФ.



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Євген Марчук та Олег Сосковець парафують «Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією». 1995 рік

З Росією потрібно розірвати всі відносини

Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією добігає кінця. Україні потрібно не продовжувати його. Але вона і на далі може на нього спиратися в міжнародних судах, адже на момент агресії Росії проти України договір був чинним. А також Україні потрібно видати окремою книгою всі документи, які порушила РФ.

Такі заклики до МЗС зробили Сергій Борщевський, експерт Центру дослідження Росії, директор департаменту виконкому СНД за квотою України (2000–2005 рр.), заступник директора Першого територіального департаменту МЗС України (2006—2007 рр.); Борис Базилевський, експерт з безпекових питань, Надзвичайний і Повноважний Посол України, Генеральний Консул України в Чикаго, США (1999-2005), голова Комітету у закордонних справах і зв'язках з СНД (1995-1999) під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Українська сторона побоюється його (Договір – Ред.) порушити, посилаючись на те, що там є статті щодо недоторканності кордонів і територіальної цілісності. Але це положення чинного договору було порушено на момент здійснення агресії Російською Федерацією проти України. Закон немає зворотної дії. І в міжнародних судах на нього можна спиратися. Тому нехай думають про дії (МЗС – Ред.)», - говорить Базилевський.

До 1 жовтня 2018 року відповідно до статті 40 Договору Україна повинна повідомити про свій намір не продовжувати його.

«Від великого договору про Дружбу, співробітництво з РФ треба було відмовитися давно, як і від інших, наприклад, про співробітництво між спецслужбами, економічне співробітництво. У нас до сих пір працює велике агентурне гніздо під вивіскою «Росспівробітництво» на Подолі», - продовжує дипломат.

На думку Сергія Борщевського, потрібно видати окрему книгу всіх документів, які порушила Росія по відношенню до України.

«Логічно було б зробити повну ревізію всіх документів, які порушила РФ, і випустити так звану «Чорну книгу» порушень конкретних статей конкретних документів. Я нарахував близько 400 таких документів, зокрема які стосуються ООН, Ради Європи, ОБСЄ, СНД, двосторонніх договорів, а також щодо порушення прав людини», - зазначив дипломат.

Нагадаємо, Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією набув чинності у 1999 році. Згідно з статтею 40 «Цей Договір укладається терміном на десять років. Його дія буде потім автоматично продовжуватися на наступні десятирічні періоди, якщо жодна з Високих Договірних Сторін не заявить іншій Високій Договірній Стороні про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду».

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