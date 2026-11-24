Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська оштрафувала керівника Офісу президента Кирила Буданова на 3400 грн за використання російської мови під час з'ясування ситуації щодо сутичок у Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю мовної омбудсменки виданню «Апостроф».

За словами Івановської, юридичні процедури щодо встановлення факту адміністративного правопорушення вже фактично завершено. Постанову про накладення штрафу Буданову мають вручити в середу, 25 листопада.

Мовна омбудсменка пояснила, що закон дозволяє за перше порушення обмежитися попередженням. Однак у випадку з керівником Офісу президента вона вирішила одразу застосувати фінансове стягнення, зважаючи на рівень посади.

Івановська наголосила, що принциповим для неї є не розмір штрафу, а сам прецедент притягнення високопосадовця до відповідальності.

«Мовний закон один для всіх», – підкреслила уповноважена.

Після вручення постанови Буданов матиме 15 днів для сплати штрафу. У разі несплати у встановлений термін сума стягнення під час примусового виконання подвоїться – до 6800 грн.

Івановська також пояснила, що українське адміністративне законодавство не передбачає визначення розміру штрафу залежно від доходів порушника. Для фізичних осіб діє єдина шкала незалежно від посади та матеріального становища.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кирило Буданов сплатить штраф за використання російської мови під час подій у Петропавлівській Борщагівці.

Тоді Івановська наголосила, що порушення мовного законодавства мають розглядатися в межах передбачених законом процедур, а не шляхом публічного цькування. Вона також зазначила, що навіть у стресових обставинах важливо визнавати помилки та нести за них відповідальність.