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Британія закликала Німеччину дозволити передачу Leopard Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія закликала Німеччину дозволити передачу Leopard Україні
Польща хоче надати Україні кілька «Леопардів», як і Фінляндія
фото:mil.in.ua

Бен Воллес: «У даний час все це залежить від рішень уряду Німеччини»  

Міністр оборони Британії Бен Воллес завив, що Німеччині необхідно дозволити іншим країнам передавати танки Leopard 2 Україні, оскільки кілька держав уже погодили постачання. Про це пише The Guardian.

Чиновник під час свого виступу у британському парламенті нагадав, що Польща хоче надати Україні кілька «Леопардів», як і Фінляндія.

«В даний час все це залежить від рішень уряду Німеччини – не тільки від того, чи німці будуть постачати свої власні Leopard, але і від того, чи дадуть вони дозвіл іншим. Я закликав би моїх німецьких колег зробити це», – підкреслив Воллес.

Як повідомлялося, Німеччина може передати Україні танки Leopard. Однак Берлін не піде такий крок самостійно. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.Шольц зазначив, що західні союзники «витратили довгий час на підготовку, обговорення та організацію щодо цього питання», а також як і раніше висловив переконання в необхідності координувати постачання зброї в Україну з союзниками.

Нагадаємо, раніше Politico написало, що позиція канцлера Німеччини Олафа Шольца про постачання танків Україні сильно залежить від американського президента Джо Байдена. 

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Теги: Польща Німеччина Фінляндія Україна Берлін Олаф Шольц танки війна

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