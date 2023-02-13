Зеленський провів першу в історії телефонну розмову з президентом Філіппін

Володимир Зеленський і Фердинанд Маркос обговорили поглиблення взаємодії між країнами

У понеділок, 13 лютого, президенти України і Філіппін Володимир Зеленський та Фердинанд Маркос-молодший провели телефонну розмову. Про це голова української держави повідомив у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Подякував за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України. Обговорили подальше поглиблення взаємодії, зокрема на міжнародних майданчиках», — написав Зеленський.

Ця телефонна розмова стала першою в історії двосторонніх відносин між Україної та Філіппінами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Філіппіни також підтримують Україну в боротьбі з російським загарбником. 9 червня 2022 на Філіппінах, в столиці країни Манілі, відбулася акція на підтримку України в боротьбі проти російської агресії, що була проведена друзями ГО «Українська Ініціатива».

Нагадаємо, що Україна планує відкрити посольство країни в Манілі.