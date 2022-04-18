Із 20 квітня заявку на допомогу для переселенців можна буде оформити через «Дію»: деталі

В Україні впроваджені додаткові соціальні допомоги у зв'язку з війною

Роботодавцям будуть платити за працевлаштування переміщених осіб

Від середи, 20 квітня, кожен переселенець зможе оформити грошову допомогу на проживання через портал «Дія». Щомісячно це 2 тис. грн на дорослого та 3 тис. грн на дитину. Зараз ці виплати можна оформити в найближчому ЦНАПі та органах соцзахисту. Про це розповів у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Також уряд розгортає спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей і надання грошової допомоги одразу на залізничних станціях та вокзалах.

А ще триває збір заяв через «Дію» щодо зруйнованого чи пошкодженого житла.

«Закликаю роботодавців, хоч як це важко, намагатися залучати переселенців до роботи. Зараз кожне збережене й кожне додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні», –звернувся президент.

За кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тис. 500 грн. Заяву також можна буде подати на порталі «Дія».

Раніше повідомлялося, що уряд запускає нові механізми підтримки переселенців: що передбачено.

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