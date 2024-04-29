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Дискредитація телемарафону є частиною пропаганди РФ – Лещенко

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Дискредитація телемарафону є частиною пропаганди РФ – Лещенко
Лещенко пояснив, чому телемарафон «Єдині новини» досі важливий
фото з відкритих джерел

Радник Банкової переконаний, що без телемарафону РФ зможе розколоти суспільство

Якщо в Україні не буде телемарафону «Єдині новини», то виникне хаос, адже зникне «джерело верифікованої інформації, а не фейків». Про це в ефірі телемарафону заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко.

Лещенко вважає, що без телемарафону Росії буде простіше розколоти суспільство та послабити його внутрішньо. 

Як зазначив радник Банкової, один з методів боротьби Росії проти України – це дискредитація джерел інформації.

«Тому й ведеться частина російської інформаційної війни Росії проти України шляхом дискредитації марафону. Якщо не буде марафону, то виникне медіахаос», – заявив він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що переспрямування коштів, які призначено для телемарафону, на фінансування закупівлі дронів та пікапів для ЗСУ є недоцільним.

До слова, Україна фінансує кілька телеканалів і при цьому не має інформаційних військ та правдивого висвітлення війни. Саме тому телемарафон потребує термінових змін. Таку думку висловила нардепка Мар’яна Безугла.

Як повідомлялося, міжнародна фінансова допомога скорочується, тож якщо цьогоріч єдиний телевізійний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра до нього, треба буде думати над його завершенням.

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Теги: національний телемарафон Єдині новини Сергій Лещенко Офіс президента радник

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