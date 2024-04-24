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Навіщо Україні витрачати гроші на телеканали, які ніхто не дивиться? Депутатка пропонує рішення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Навіщо Україні витрачати гроші на телеканали, які ніхто не дивиться? Депутатка пропонує рішення
Безугла вважає, що надання інформації в Україні має відповідати потребам воєнного часу
фото з відкритих джерел

Народна депутатка назвала головні проблеми телемарафону та каналів, що фінансуються з бюджету

Україна фінансує кілька телеканалів і при цьому не має інформаційних військ та правдивого висвітлення війни. Саме тому телемарафон потребує термінових змін. Таку думку висловила нардепка Мар’яна Безугла у себе в Facebook.

За словами депутатки, в Україні наразі де-факто шість державних каналів: Суспільне, Рада, Дом, FreeДом, Телемарафон та Армійський медіахолдинг. Безугла зазначила, що на них у держбюджеті виділено близько 3,5 млрд грн.

«Водночас час від часу лунають сигнали щодо впорядкування стану справ із державним мовленням та визначення подальшої долі телемарафону», – заявила нардепка. Зокрема, вона поцікавилася, чому в Україні «немає інформаційних військ, які росіяни створили собі ще в 2014 році».

Окрім цього, Безугла зазначила, що армійський медіахолдинг має «проблеми з правдивим висвітленням війни і доступом до військових». Нардепка також додала, що Суспільне, Дом і FreeДом мають мізерні охоплення, а телемарафон не змінює формат попри те, що повномасштабне вторгнення «вже вийшло з гострої фази і є запит на більш гостру подачу інформації та інший формат пропаганди тощо».

«При цьому, оскільки цензури інтернету немає, громадяни переходять у соцмережі, Телеграм тощо і часто стають жертвами вірусного поширення інформації противником. Тенденція наростає», – підкреслила депутатка.

Безугла переконана, що держава потребує ефективних спроможностей надання інформації, які «відповідають базовим стандартам якості, а також потребам воєнного стану». Вона зазначила, що охоплення має бути широким, та додала, що введення цензури в умовах сучасного інтернету неможливо та недоцільно.

«Якщо закрити все, то не буде майданчика для інформування всередині та назовні. Знову піднімуться олігархічні канали», – переконана нардепка. Вона припустила, що можна було б залишити лише один канал. Телемарафон, на думку Безуглої, є тимчасовим рішенням, але і його закрити та залишити лише телеканали вона не вважає найкращим варіантом через невелике охоплення.

Нагадаємо, Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон. Зокрема, національний телемарафон, на думку Держдепу США, дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни.

До слова, міжнародна фінансова допомога скорочується, тож якщо цьогоріч єдиний телевізійний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра до нього, треба буде думати над його завершенням. Про це розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

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Теги: держава Мар’яна Безугла національний телемарафон телеканал Дом соцмережі

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