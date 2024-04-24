Навіщо Україні витрачати гроші на телеканали, які ніхто не дивиться? Депутатка пропонує рішення

Народна депутатка назвала головні проблеми телемарафону та каналів, що фінансуються з бюджету

Україна фінансує кілька телеканалів і при цьому не має інформаційних військ та правдивого висвітлення війни. Саме тому телемарафон потребує термінових змін. Таку думку висловила нардепка Мар’яна Безугла у себе в Facebook.

За словами депутатки, в Україні наразі де-факто шість державних каналів: Суспільне, Рада, Дом, FreeДом, Телемарафон та Армійський медіахолдинг. Безугла зазначила, що на них у держбюджеті виділено близько 3,5 млрд грн.

«Водночас час від часу лунають сигнали щодо впорядкування стану справ із державним мовленням та визначення подальшої долі телемарафону», – заявила нардепка. Зокрема, вона поцікавилася, чому в Україні «немає інформаційних військ, які росіяни створили собі ще в 2014 році».

Окрім цього, Безугла зазначила, що армійський медіахолдинг має «проблеми з правдивим висвітленням війни і доступом до військових». Нардепка також додала, що Суспільне, Дом і FreeДом мають мізерні охоплення, а телемарафон не змінює формат попри те, що повномасштабне вторгнення «вже вийшло з гострої фази і є запит на більш гостру подачу інформації та інший формат пропаганди тощо».

«При цьому, оскільки цензури інтернету немає, громадяни переходять у соцмережі, Телеграм тощо і часто стають жертвами вірусного поширення інформації противником. Тенденція наростає», – підкреслила депутатка.

Безугла переконана, що держава потребує ефективних спроможностей надання інформації, які «відповідають базовим стандартам якості, а також потребам воєнного стану». Вона зазначила, що охоплення має бути широким, та додала, що введення цензури в умовах сучасного інтернету неможливо та недоцільно.

«Якщо закрити все, то не буде майданчика для інформування всередині та назовні. Знову піднімуться олігархічні канали», – переконана нардепка. Вона припустила, що можна було б залишити лише один канал. Телемарафон, на думку Безуглої, є тимчасовим рішенням, але і його закрити та залишити лише телеканали вона не вважає найкращим варіантом через невелике охоплення.

Нагадаємо, Державний департамент США опублікував звіт за 2023 рік, який стосується порушення прав людини в України, додавши туди національний телемарафон. Зокрема, національний телемарафон, на думку Держдепу США, дотримується урядової лінії у висвітленні російсько-української війни.

До слова, міжнародна фінансова допомога скорочується, тож якщо цьогоріч єдиний телевізійний марафон не змінить формат, і в людей не відновиться довіра до нього, треба буде думати над його завершенням. Про це розповів народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.