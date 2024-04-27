Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія до літа відкриє першу гілку нової залізниці біля Маріуполя – розслідування

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія до літа відкриє першу гілку нової залізниці біля Маріуполя – розслідування
Армія РФ пройшла найскладніший етап будівництва
фото з відкритих джерел

Російські війська нині активно укладають рейки і «зуби дракона»

Росія почала у вересні 2023 року будувати колію в Донецькій області, яка простягається на 60 кілометрів між селищами Новоселівка – Гранітне – Бурне. Ця залізнична гілка може запрацювати вже у травні цього року, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Російські війська нині активно укладають рейки і «зуби дракона» (бетоні тетраедри) обабіч залізничного шляху, інформує «Центр журналістських розслідувань».

«Для оцінки швидкості будівництва та перспектив приводимо порівняння на підготовлених ділянках на кінець березня та першу половину квітня. Можете побачити в березні стан «полотно», а вже в квітні на полотні активні роботи з укладання рейок та поруч облаштування фортифікацій. Зокрема, «зуби дракона», – розповів Андрющенко в Telegram.

Росія до літа відкриє першу гілку нової залізниці біля Маріуполя – розслідування фото 1

Зазначається, що армія РФ пройшла найскладніший етап будівництва. Окупанти завершили побудову мосту через річку Кальміус на південь від тимчасово окупованого села Гранітне.

На готовність інфраструктурного об’єкта вказують як власні джерела радника міського голови Маріуполя на тимчасово окупованій території Донецької області, так і супутникові знімки.

Залізничний міст поблизу с.Гранітне (40 км від Маріуполя) 14.11.2023 р. (ліворуч) та 22.04.2024 р.
Залізничний міст поблизу с.Гранітне (40 км від Маріуполя) 14.11.2023 р. (ліворуч) та 22.04.2024 р.
фото: apps.sentinel-hub.com

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував будівництво росіянами залізниці, яка з'єднуватиме Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Крим і проходитиме через тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей. Він наголосив, що будівництво, яке тривало рік, майже завершилося.

Раніше російські окупанти запустили тестовий поїзд у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Маршрут з'єднує місцевий порт із містом.

 

Теги: окупанти армія будівництво окуповані території Telegram радник Кирило Буданов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Творці згадали бійців, які допомогли вирватися з оточеної лікарні у Маріуполі – 73 центр ССО, зауваживши, що дехто з них досі продовжує боротися на фронті
«Хочу, щоб про Маріуполь не забули». Режисер Чернов привіз «Оскар» в Україну
19 квiтня, 20:00
Можлива причина вибухів у Маріуполі – «серія прильотів», проте наразі подробиці з'ясовуються
Гучна ніч в окупованому Маріуполі, вибухи чули всі райони міста
24 квiтня, 08:29
З території Маріупольського порту вийшов черговий тестовий потяг окупантів
У Маріуполі окупанти запустили тестовий потяг з порту до міста (відео)
24 квiтня, 11:30

Події в Україні

Росіяни захопили село Бердичі на Донеччині – DeepState
Росіяни захопили село Бердичі на Донеччині – DeepState
Росія до літа відкриє першу гілку нової залізниці біля Маріуполя – розслідування
Росія до літа відкриє першу гілку нової залізниці біля Маріуполя – розслідування
Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
Зеленський повідомив, скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб захистити небо
Зеленський повідомив, скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб захистити небо
Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в частині селища Очеретине
Ворогу вдалося прорватися і закріпитися в частині селища Очеретине
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який п'яним збив чотирьох людей
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який п'яним збив чотирьох людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
11K
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК
9981
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9402
Евакуація з Харкова місцевої влади: ОВА відреагувала
9022
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
8178
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години

Новини

Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Сьогодні, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Сьогодні, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua