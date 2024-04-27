Росія до літа відкриє першу гілку нової залізниці біля Маріуполя – розслідування

Російські війська нині активно укладають рейки і «зуби дракона»

Росія почала у вересні 2023 року будувати колію в Донецькій області, яка простягається на 60 кілометрів між селищами Новоселівка – Гранітне – Бурне. Ця залізнична гілка може запрацювати вже у травні цього року, заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Російські війська нині активно укладають рейки і «зуби дракона» (бетоні тетраедри) обабіч залізничного шляху, інформує «Центр журналістських розслідувань».

«Для оцінки швидкості будівництва та перспектив приводимо порівняння на підготовлених ділянках на кінець березня та першу половину квітня. Можете побачити в березні стан «полотно», а вже в квітні на полотні активні роботи з укладання рейок та поруч облаштування фортифікацій. Зокрема, «зуби дракона», – розповів Андрющенко в Telegram.

Зазначається, що армія РФ пройшла найскладніший етап будівництва. Окупанти завершили побудову мосту через річку Кальміус на південь від тимчасово окупованого села Гранітне.

На готовність інфраструктурного об’єкта вказують як власні джерела радника міського голови Маріуполя на тимчасово окупованій території Донецької області, так і супутникові знімки.

Залізничний міст поблизу с.Гранітне (40 км від Маріуполя) 14.11.2023 р. (ліворуч) та 22.04.2024 р. фото: apps.sentinel-hub.com

Глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував будівництво росіянами залізниці, яка з'єднуватиме Ростов-на-Дону та тимчасово окупований Крим і проходитиме через тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей. Він наголосив, що будівництво, яке тривало рік, майже завершилося.

Раніше російські окупанти запустили тестовий поїзд у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області. Маршрут з'єднує місцевий порт із містом.