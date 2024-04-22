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Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією конгресу США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією конгресу США
фото: Офіс Президента

Під час зустрічі детально обговорили макрофінансову, військову допомогу

У понеділок, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією американських конгресменів, яка прибула з візитом до Києва. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Дякую ще раз за це. Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США залишаються з Україною, що ви залишаєтеся нашим основним потужним союзником», – сказав Володимир Зеленський, подкувавши за підтримку законопроєкту про допомогу Україні.

Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США
Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США
фото: Офіс президента

Президент розповів конгресменам, що перед зустріччю з ними провів телефонну розмову з Президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Глави держав, зокрема, обговорили можливість пришвидшити надання Україні пакета військової допомоги.

«Питання номер один – ППО. Ми абсолютно потребуємо ППО. Після ухвалення рішення нам дуже потрібна конкретна допомога з цим. Ми також потребуємо дуже конкретних озброєнь для того, щоб можна було допомогти військовим і захистити цивільних. Ми говоримо про потребу, безумовно, озброєнь, які б’ють на більший радіус. Так само дуже важливі за значущістю артилерійські снаряди», – наголосив президент.

Ддо Києва з офіційним візитом прибула двопартійна делегація представників Конгресу США
Ддо Києва з офіційним візитом прибула двопартійна делегація представників Конгресу США
фото: Офіс президента

Під час зустрічі детально обговорили макрофінансову, військову допомогу, зокрема потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіуса дії, засобах РЕБ та БпЛА, бойовій авіації, а також підтримку в розвитку української оборонної промисловості.

Окремо йшлося про конфіскацію заморожених активів РФ, підтримку України на шляху до НАТО, безпекові гарантії, Українську формулу миру й участь США в інавгураційному саміті миру.

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із главою США Джо Байденом.

Як повідомлялося, сьогодні, 22 квітня до Києва з офіційним візитом прибула двопартійна делегація представників Конгресу США. 

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента

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