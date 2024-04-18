Опитування показало, що 42% українців отримують інформацію про війну від родичів та друзів

Рівень довіри до інформації про події війни, яка надходить від владних органів, є невисоким

Орієнтація на ті чи ті канали отримання інформації про війну залежить від рівня освіти респондентів

Найпопулярнішим джерелом інформації про події російсько-української війни для українців є Телеграм-канали та міжособистісні контакти – родичі, друзі, знайомі. Про це свідчать результати опитування фонду «Демініціативи» спільно з Центром Разумкова.

«Телеграм-канали, як джерело інформації, назвали 53% респондентів. Друге та третє місця ділять міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі – 42%) та YouTube (40%). Телемарафон «Єдині новини» використовують для отримання такої інформації 37% опитаних», – йдеться у повідомленні.

Орієнтація на інформацію з Телеграм-каналів залежить від віку респондентів. Найпопулярніші (73%) ці джерела серед наймолодших (до 30 років). Зі збільшенням віку популярність Телеграм-каналів поступово знижується, і серед найстарших респондентів ними користується лише обмежена кількість (26%).

У вікових групах 18–29, 30–39 та 40–49 років другим за частотою згадувань джерелом є YouTube, тоді як серед осіб віком 50–59 років його популярність майже така сама, як у каналів міжособистісного спілкування та телемарафону «Єдині новини». А ось серед найстарших респондентів YouTube як джерело інформації про війну використовують значно рідше (лише 25%).

Третє за популярністю місце у вікових групах 18–29, 30–39 та 40–49 років посідають канали міжособистісного спілкування. Орієнтація на телемарафон «Єдині новини» має чіткий віковий зв’язок: наймолодші респонденти дуже рідко користуються цим джерелом, але зі збільшенням віку його популярність зростає, так що в найстаршій віковій групі воно стає домінуючим (ним користуються 64% цієї групи).

Орієнтація на ті чи ті канали отримання інформації про війну залежить й від рівня освіти респондентів. Зокрема, серед осіб із середньою чи неповною середньою освітою переважає орієнтація на телемарафон «Єдині новини» (49%) та спілкування з іншими людьми (48%); серед осіб із середньою спеціальною освітою перше місце посідають Телеграм-канали (53%), а друге – канали міжособистісного спілкування (45%).

Натомість серед респондентів з високим рівнем освіти домінують Телеграм-канали (61%) та YouTube (45%). Що стосується телемарафону «Єдині новини», то його використання помітно зменшується з підвищенням рівня освіти.

Нагадаємо, Україна входить до країн, мешканці яких мають найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози. Повідомляється, що в цілому у європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж в країнах Азії, Африки та Південної Америки.

Також українці вважають корупцію в органах державної влади найбільшою загрозою для України.