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Польща позбулася ще одного радянського пам’ятника

Надія Клочко
glavcom.ua
Польща позбулася ще одного радянського пам’ятника
На демонтаж пам'ятника було виділено понад $83 тис.
фото: tvp.info

Пам'ятник радянським солдатам планували знести раніше, однак бракувало фінансування

У місті Бжег на півдні Польщі демонтували пам'ятник солдатам Червоної Армії. Про це повідомляє портал TVP.

Інститут національної пам'яті Польщі виділив понад $83 тис. на проведення робіт зі зносу монумента.

Зазначається, що знесення будівлі ініціювали місцеві жителі та влада. Радник консервативної партії «Право і справедливість» Войцех Комаржинський заявляв, що така пам'ятка не повинна знаходитись у центрі міста.

Влада, як повідомляє портал, планувала знести пам'ятник кілька років, проте довго шукала джерело фінансування.

Поступове знесення радянських пам'яток у Польщі відбувається з 2017 року, коли рішення про демонтаж було ухвалене на законодавчому рівні. У квітні поточного року місцева влада демонтувала три радянські пам'ятки – у селі Гарнкарсько, Мендзиблівському повіті та Седлецькому воєводстві. Тоді голова Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький повідомляв, що польська влада планує ліквідувати 60 пам'яток радянським солдатам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Латвії знесли пам'ятник радянським військовим. Знесення всіх елементів архітектурного ансамблю меморіалу зайняло три дні. У вівторок, 23 серпня, було знесено групу скульптур, що зображують радянських воїнів, а в середу, 24 серпня, – скульптуру «Батьківщина-мати». Останній елемент пам’ятника радянським військовим у парку Перемоги в латвійській Ризі – 79-метровий обеліск – сьогодні, 25 серпня, було знесено.

Також раніше стало відомо, що самоврядування литовської столиці Вільнюса планує демонтувати радянські скульптури на цвинтарі Антакальніс, які є найбільшим радянським меморіалом на території Литви. Знесення меморіалу заплановано на 14 вересня. 

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Теги: пам'ятник Польща

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