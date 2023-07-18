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Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило
У поляків вимагатимуть сертифікат на знання мови
фото з відкритих джерел

 Сертифікат знання польської мови може бути обов'язковим для водіїв

У польських законодавців нова ідея. Вони хочуть запровадити положення про те, що кожен професійний водій у Польщі повинен мати «сертифікат про знання польської мови на рівні мінімум А2». Втім, такого документа не мають навіть самі поляки. Про це пише видання moto.pl.

Нещодавно на комісії Сенату (верхня палата польського парламенту, – «Главком») з’явилася пропозиція внесення поправки до законодавства. Правила мають дуже широку сферу дії. Тому що вони стосуються не лише вантажних перевезень, а й пасажирських. Згідно з запропонованими змінами, водії, що працюють у польських транспортних компаніях, повинні мати сертифікат знання польської мови на рівні не нижче ніж A2.

У Польщі нову мовну поправку вже назвали парадоксальною. Тут вважають, що у разі її запровадження водії-іноземці, яких чимало у транспортних фірмах країни, матимуть перевагу перед польськими.  Вірогідніше, що іноземець, який працює в польській транспортній компанії, має сертифікат про знання польської мови, на відміну від поляка. В результаті поляка довелося б звільнити, а іноземця залишити.

«Адже у пропозиції йдеться не про закінчення польської школи або польське громадянство, а саме про мовний сертифікат. Тож у іноземців може бути більше шансів на працевлаштування», – вважають противники внесення змін.

Видання пише, що у транспортній галузі Польщі працює близько мільйона осіб, з них 160 тисяч – іноземці. Складно уявити, що всі ці люди почнуть одномоментно звертатимуться за отриманням сертифіката. Тому у Польщі дуже сподіваються, що зміни не будуть ухвалені й норма про обов'язковий сертифікат, що підтверджує знання польської для водіїв, ухвалена не буде.

Є велика ймовірність, що після бурхливої ​​дискусії у суспільстві законотворці схаменуться і заблокують це нововведення під час  засідання комітету. Але навіть якщо Сенат (верхня палата польського парламенту прим. – «Главком») вирішить його погодити (наприклад, у зміненій формі, що стосується лише іноземців), польский Сейм (нижня палата парламенту) все одно може його заблокувати.

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Теги: Польща іноземці штраф водій українці скандал громадянство правила

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