Стосується українських заробітчан. У Польщі розгорівся скандал через нове правило

Сертифікат знання польської мови може бути обов'язковим для водіїв

У польських законодавців нова ідея. Вони хочуть запровадити положення про те, що кожен професійний водій у Польщі повинен мати «сертифікат про знання польської мови на рівні мінімум А2». Втім, такого документа не мають навіть самі поляки. Про це пише видання moto.pl.

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Нещодавно на комісії Сенату (верхня палата польського парламенту, – «Главком») з’явилася пропозиція внесення поправки до законодавства. Правила мають дуже широку сферу дії. Тому що вони стосуються не лише вантажних перевезень, а й пасажирських. Згідно з запропонованими змінами, водії, що працюють у польських транспортних компаніях, повинні мати сертифікат знання польської мови на рівні не нижче ніж A2.

У Польщі нову мовну поправку вже назвали парадоксальною. Тут вважають, що у разі її запровадження водії-іноземці, яких чимало у транспортних фірмах країни, матимуть перевагу перед польськими. Вірогідніше, що іноземець, який працює в польській транспортній компанії, має сертифікат про знання польської мови, на відміну від поляка. В результаті поляка довелося б звільнити, а іноземця залишити.

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«Адже у пропозиції йдеться не про закінчення польської школи або польське громадянство, а саме про мовний сертифікат. Тож у іноземців може бути більше шансів на працевлаштування», – вважають противники внесення змін.

Видання пише, що у транспортній галузі Польщі працює близько мільйона осіб, з них 160 тисяч – іноземці. Складно уявити, що всі ці люди почнуть одномоментно звертатимуться за отриманням сертифіката. Тому у Польщі дуже сподіваються, що зміни не будуть ухвалені й норма про обов'язковий сертифікат, що підтверджує знання польської для водіїв, ухвалена не буде.

Є велика ймовірність, що після бурхливої ​​дискусії у суспільстві законотворці схаменуться і заблокують це нововведення під час засідання комітету. Але навіть якщо Сенат (верхня палата польського парламенту прим. – «Главком») вирішить його погодити (наприклад, у зміненій формі, що стосується лише іноземців), польский Сейм (нижня палата парламенту) все одно може його заблокувати.