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Скандал із відпочинком Арістова на Мальдівах: правоохоронці провели обшуки у нардепа (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал із відпочинком Арістова на Мальдівах: правоохоронці провели обшуки у нардепа (фото)
Депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки
фото: пресслужба СБУ

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви

Сьогодні, 26 липня, Служба безпеки і Державне бюро розслідувань проводять слідчі дії щодо чинного народного депутата України, який попри заборону для посадовців на виїзд за кордон під час війни поїхав відпочивати на острови в Індійському океані. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Розпочате кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова.

Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни «службового відрядження» народного обранця.

Наразі підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни.

Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми - до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

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Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

У межах кримінального провадження, розпочатого Генеральним прокурором за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службового підроблення) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Крім того, Служба безпеки перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном.

Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни.

У разі виявлення таких фактів кожному з них буде надана відповідна правова кваліфікація, а винні у порушенні чинного законодавства будуть притягнені до відповідальності.

Як повідомлялося, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп партії «Слуга Народу» Юрій Арістов у середині липня був помічений на Мальдівах.  Згодом Юрій Арістов написав заяву про складання мандату.

Теги: СБУ депутат відпочинок паспорт партії прокурор розслідування кордон

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