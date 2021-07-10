«Досвід ЗСУ в протистоянні Росії може бути корисний НАТО», – Резніков

«Те, що знає сьогодні українська армія на рівні щоденного протистояння, не знає ніхто в НАТО» – віцепрем’єр-міністр

Україна вступить до НАТО, коли буде рівним партнером з Альянсом.

На цьому наголосив віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми «Велика п’ятниця» на телеканалі «Україна 24».

«Ми зайдемо рівно тоді, коли будемо рівними партнерами, і ми будемо розуміти, що досвід нашої української армії вам буде важливий. Те, що знає сьогодні українська армія на рівні щоденного протистояння, не знає ніхто в НАТО. Не сприймайте нас як проблему у ваших взаєминах з росіянами, а сприймайте нас частково як елемент особливих відносин з росіянами», – сказав Резніков.

Він упевнений, що досвід української армії у протистоянні Росії може бути корисний НАТО.

«Помилкове сприйняття, що НАТО – це військова організація. Це не так, вона, зокрема, й військова, але Альянс налаштований на демократичні відносини, на економічний розвиток, на краще життя. Ми про це часто забуваємо. Ми говоримо, давайте шукати співпрацю у питаннях гуманітарного розмінування, перелаштування наших ветеранів – 400 тис. ветеранів пройшли через цю війну, давайте розбудовувати інфраструктуру Донецької і Луганської областей, які вже давно подих війни відчули. Давайте не забувати, що дві третини окупованих територій вже деокуповані, близько 200 населених пунктів деокуповані в Донецькій і Луганській областях. Тому ми кажемо, нам потрібна ваша допомога, але ми самі розуміємо, що реформи потрібні нам, не вам», – сказав віцепрем’єр.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях АР Криму та м. Севастополя незаконно перебуває близько 500 тисяч осіб. Віцепрем’єр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що у Кабміні знають, що будуть робити з росіянами після деокупації.