Голова Херсонської ОВА пояснив, чому Україна «погодилась» на швидку окупацію області

«Так буває на війні: іноді ворогу здаються території»

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Геннадій Лагута вважає, що причиною швидкої окупації Херсонщини стала величезна кількість російських військ, які увірвалися на територію області. Чиновник переконаний, що Україна не змогла б на початку вторгнення стримати армію загарбників. Таку думку він висловив у інтерв’ю «Главкому».

Як відомо, рашисти окупували Херсонщину фактично протягом першого тижня війни. В Україні все частіше виринають у інформаційному просторі дискусії щодо того, що жодного моста на Херсонщині не було підірвано і російські військові спокійно користуються ними. Захоплені міста фактично були здані без бою.

«Наполягав спочатку і зараз стою на цій же позиції: причиною швидкої окупації Херсонської області виявилася російська армада, яка заходила через два контрольні пункти в’їзду-виїзду і яку ніхто не зміг би втримати. І армія, і спецслужби, і поліція зробили правильно, відійшовши на кращі рубежі. Це дало можливість запобігти окупації Кривого Рогу, Миколаєва, Запоріжжя, а не загинути всім у Херсонській області. Так буває на війні: іноді ворогу здаються території, щоб зберегти армію, яка потім відвоює займані території та вижене окупанта зі своєї землі», – сказав Лагута.

Чиновник також зазначив, що пропонував військовим підірвати мости на Херсонщині. Однак вони його пропозицію не підтримали.

«Що стосується підриву мостів, це питання я ставив перед військовими. Із перших днів війни казав, що треба підірвати Антонівський міст, а також залізничний міст у Херсоні. Військові мене підтримали, але не вийшло», – сказав голова Херсонської ОВА.

Лагута додав, що не відчуває за собою провити за швидку окупації Херсонської області.

«А яка моя провина? Я пропрацював на посаді голови облдержадміністрації кілька місяців (Лагута призначений президентом 26 жовтня 2021 року – «Главком»), щоденно по 15 годин на добу … Херсон залишив 25 лютого. Тоді у місті не залишилося жодних органів влади та української армії. До речі, того дня я дав пораду міському голові Ігорю Колихаєву також залишити Херсон. Тим паче, що ми знайомі 20 років», – сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що остаточної відповіді, чому відбулася раптова окупація південних областей України, поки немає. Щодо цього питання навіть засідала РНБО.

Раніше повідомлялося, що у Херсонській області Збройні сили України ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка.

Також Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. Наразі до обласного центру залишається 15 км.

Президент Володимир Зеленський також поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Також, за його словами, є певні успіхи в Запорізькій області.

Голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута також розповів, де його застав початок війни, та чому стрімке вторгнення росіян не зустріло належного опору.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що російські окупанти переслідують громадян у нещодавно захоплених частинах Херсонської і Запорізької областей. Головним критерієм, аби впасти у немилість загарбників, є відданість Україні.