Прем’єр Північної Македонії відмовився їхати до України разом з сусідами

Прем'єр-міністр Північної Македонії не поїде до Києва у зв'язку з проведенням Форуму Преспанського діалогу

Македонський прем’єр сподівається реалізувати візит до України у майбутньому

Прем’єр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевський не поїде до Києва з албанським та чорногорським колегами. Він пояснив свою відмову від візиту «напруженим графіком».

«Запрошення … стосується дуже завантаженого періоду у графіку прем’єр-міністра, і через неможливість змінити його ми, на жаль, не могли дати позитивну відповідь», – заявила пресслужба македонського прем’єра.

Водночас у пресслужбі запевнили у підтримці народу України та висловили сподівання, що візит прем’єра країни вдасться реалізувати у майбутньому.

«Наша підтримка України і хороброго українського народу є однозначною. Ми вдячні за запрошення до візиту та сподіваємося скоро реалізувати його», – зазначили у пресслужбі.

Міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі вчора повідомив, що прем'єр-міністр не поїде до Києва у зв'язку з проведенням Форуму Преспанського діалогу, тому що, як каже Османі, дуже важливо, щоб прем'єр був присутнім на цьому заході.

«Багато гостей приїжджає з Європи та світу, ми організатори цього заходу, будуть усі регіональні лідери. Прем’єр-міністру Ковачевському як господарю дуже важливо бути тут під час форуму, і тому він не поїде до Києва з Рамою та Абазовичем», – сказав Османі.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Чорногорії прийняв запрошення українського президента та запропонував ідею спільного візиту до Києва прем’єр-міністрів країн Західних Балкан, в першу чергу, членів НАТО, «щоб надіслати сильніший меседж підтримки із Західних Балкан на підтримку суверенітету і цілісності України». Спершу повідомлялося, що прем’єри Албанії та Північної Македонії погодилися на пропозицію.

Додамо, що раніше міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі на власні очі побачив Ірпінь. Османі заявив, що усі винні у завданні ударів по цивільному населенню мають бути притягнуті до відповідальності.

Читайте також: Боррель закликав Європу вчитися співіснувати з Росією