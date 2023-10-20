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Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: Зеленський відреагував

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: Зеленський відреагував
Зеленський наголосив, що двопартійна підтримка України в США надихає українських воїнів та народ
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський: «Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію»  

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звернення Джо Байдена до народу США, де він пояснив підтримку України та демократії у світі. Про це глава держави повідомив у соцмережі X.

«Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати.

Наша спільна мета – захистити вільний спосіб життя для всіх наших народів. Світ, особливо країни, що протистоять агресії та тероризму, розраховує на лідерство Америки в збереженні нашої спільної свободи», – йдеться в повідомленні.

Зеленський також наголосив, що двопартійна підтримка України в США надихає українських воїнів та народ. «Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу», – підсумував президент.

Як повідомлялося, Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні. Пакет фінансування ще остаточно не сформовано, проте очікується, що для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення $60 млрд. Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США й Мексики.

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Теги: фінансування Володимир Зеленський Україна Джозеф Байден ХАМАС путін

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