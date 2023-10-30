Кулеба заявив, що з інфополя зникли неприйнятні «мирні» ініціативи для України

Дмитро Кулеба підкреслив, що наразі в центрі всіх дискусій «справедлива та чесна українська формула»

Наразі українську формулу миру підтримують 66 держав, в тому числі і країни «глобального півдня»

Протягом останніх шести місяців з інформаційного поля зникли численні «мирні» ініціативи, в яких передбачувалось, що Україна віддасть Росії частину своїх територій. Натомість світ схиляється до формули миру, запропонованої Україною. Про це повідомляє глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Коментуючи нинішній форум на Мальті, Кулеба зазначив, що наразі українську формулу миру підтримують 66 держав, в тому числі і країни «глобального півдня».

«Зверніть увагу: за ці ж пів року з інфополя зникли численні «мирні» ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі», - зазначив Кулеба.

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Глава МЗС України підкреслив, що наразі в центрі всіх дискусій «справедлива та чесна українська формула», яка повністю відповідає принципам Статуту ООН і ключових резолюцій Генасамблеї.

Раніше повідомлялося, що 23 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Серед іншого сторони обговорили українську формулу миру.

Нагадаємо, на Мальті пройшла третя зустріч радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації «формули миру» президента Володимира Зеленського та принципів відновлення миру в Україні.

Зустріч на Мальті стала логічним продовженням консультацій у відповідному форматі в Копенгагені (Данія) у червні поточного року та в Джидді (Саудівська Аравія) у серпні.

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У третьому мирному саміті взяли участь дипломати з 66 країн та міжнародних організацій. Зокрема, до неї долучилися делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки. Для порівняння, у попередній зустрічі брали участь 42 делегації.