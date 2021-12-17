Джонсон розповів Зеленському, про що він говорив з Путіним

Джонсон заявив главі Кремля про підтримку територіальної цілісності України з боку Британії

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, під час якої останній розкрив подробиці своїх переговорів президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

Зазначається, що під час розмови з Путіним, Джонсон заявив про підтримку територіальної цілісності України з боку Британії. За його словами, країна застосовуватиме усі дипломатичні й економічні повноваження разом із союзниками, аби запобігти агресії Росії проти України.

Водночас Зеленський та прем’єр Британії порушили питання зменшення залежності України та інших європейських країн від газу Росії та акцентували увагу на необхідності розвитку екологічно чистих та різноманітних джерел енергії.

«Лідери погодилися з цінністю діалогу, в тому числі з Росією, і вирішили залишатися в тісному контакті. Прем'єр-міністр наголосив на важливості виконання всіма сторонами Мінських угод», – резюмує пресслужба уряду Британії.

Раніше стало відомо, що Джонсон заступився за Україну та вказав Путіну на стратегічну помилку. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним попередив його про «серйозні наслідки» в разі агресії проти України.

Також Джонсон застеріг Москву від «авантюрних» кроків щодо України. Ще у грудні Велика Британія зробила гучну заяву на підтримку України.

Як повідомлялося раніше, Велика Британія і її союзники повинні працювати над пошуком альтернатив постачанням газу з Росії. Про це заявила голова британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.

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