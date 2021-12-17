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    Думки вголос

    Російський суддя розкрив державну таємницю про війська РФ на Донбасі

    • Антон Орехъ

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    Секрет Полішинеля став відомим не завдяки даним розвідки чи заявам політиків, а у кримінальному процесі - Російський суддя розкрив державну таємницю про війська РФ на Донбасі
    Секрет Полішинеля став відомим не завдяки даним розвідки чи заявам політиків, а у кримінальному процесі

    Поєднання брехні з корупцією – це і є російський бойовий коктейль

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    Какая-то неделя откровений. Не к добру это всё. То признали, что до сих пор не предоставили в ВОЗ все документы и поэтому «Спутник» не регистрируют, то «именем Российской Федерации» сообщили, что один жулик поставил под угрозу поставки продовольствия для российских военнослужащих, ««находящихся на постоянном дежурстве на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик». Чего ждать дальше – настоящих цифр смертности от ковида или настоящих процентов на выборах в Думу? Впрочем, Песков сказал, что это «ошибка». То, что было в Ростовском суде – ошибка. Кто же ошибся? Подсудимый, с чудесной фамилией Забалуев? Или судья с самой подходящей для Донского края фамилией Шолохов? Или ошибку совершили те, кто отправил наши войска в Донбасс еще семь лет назад? Если ошиблись в суде, то, получается, что и Забалуев, наверное, ни в чем не виноват. Раз нет в ЛНР и ДНР военных – значит, не было и поставок продовольствия, взяток не было и самого события преступления. «Груздева надо отпускать». А судье Шолохову, вынесшему вот такой приговор, надо бежать, куда глаза глядят.

    Такой прокол – хуже, чем измена Родине. Выдал главную государственную тайну. Вот и сам приговор взяточнику вдруг стал недоступен на сайте суда. Секрет! Хотя я до сих пор не могу понять, чего мы скрываем и от кого? Что наши войска находятся на территории Украины – очевидно абсолютно для всех. Ни в России, ни в Украине, ни в Европе, ни на обоих Полюсах и Экваторе вы не найдете хомо сапиенса, то есть разумного человека, который искренне верил бы, что местная власть продержались бы до сих пор без российской армии и российского бюджета. Кому макароны-то вешаем на уши? Лопоухим обывателям? Так обыватели наоборот – настаивают, что надо в Киев на танках поскорее въехать, они считают, что Путин миндальничает с бандеровцами и надо действовать как можно жестче.

    Непременное сочетание вранья с воровством – это и есть наш боевой коктейль. Ведь открылся секрет этого Полишинеля не благодаря данным разведки или признаниям политиков, а в уголовном процессе. Везде воровство и коррупция. Даже среди строителей Русского Мира. Хотя почему «даже»? То, что с самого начала было придумано аферистами и должно опираться на вранье и воровство. И вот здесь никакой ошибки уже быть не может.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас ДНР ЛНР Путін путінський режим
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    Російський суддя розкрив державну таємницю про війська РФ на Донбасі