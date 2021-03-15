Оприлюднено нову порцію «плівок Медведчука-Суркова»

Раніше очільник МВС анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука»

ЗМІ оприлюднили овий аудіозапис розмов, голоси на яких схожі на нардепа від «Опозиційної платформи – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука та експомічника президента Росії Владислава Суркова.

Запис оприлюднило видання «Обозреватель» , яке стверджує, що його отримано «від достовірних джерел». Усього у файлі подано три епізоди.

У них сторони обговорюють зв'язки з «міністром оборони» терористів «ДНР» Кононовим, корупційні схеми на окупованих територіях (поставка готівки в Дебальцеве), а також створення так званої «Ради міст».

Окрім того, судячи із запису, нібито Сурков озвучував Медведчуку своє бачення Мінських угод й особливого статусу Донбасу. Його співрозмовник, зважаючи на діалог, брав активну участь у прописуванні сценарію, вигідного країні-агресору Росії.

Наводимо повну розшифровку аудіозапису:

Розмова 1

Сурков: Алло.

Медведчук: Так-так.

С: Віть, ну буде «Цар» там.

М: А?

С: Кононов, «Цар» буде (так званий «міністр оборони «ДНР». – Ред.)

М: Кононов, так?

С: Так, позивний у нього «Цар».

М: Передадуть всі координати Тарасу (орієнтовно – Козаку. – Ред.)

С: Тарасу дадуть зараз, так?

М: Так, тому що вони там Даму спочатку назвали. Дама добре, але мало.

С: А Кононов – він «міністр оборони»?

М: Так. Він сам буде цим займатися.

С: Є, давай. Бувай, дякую.

Розмова 2

Медведчук: Є прохання, Славо. Там із «Царем» зв'язався Сергій Сергійович, еге ж? Він не Сергій Сергійович, він узагалі... Це Грицак – перший заступник голови СБУ. А той йому почав: «Ти знаєш, із ким ти розмовляєш?» Той каже: «Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве і доставку... А той почав: «Та ну, з ким ти розмовляєш». Якось йому натякнути, що та теж людина немаленька, він генерал-полковник, до речі.

Сурков: Алло, Віть. А тема там якась?

М: А тема Дебальцевого і поставок туди готівки.

С: А, це він про цю ж тему, я зрозумів.

М: Ця людина – він перший заступник голови СБУ. Це той, який зі мною працює, і щодо полонених зокрема.

С: Я читав, його призначили, зокрема щодо полонених. Добре, зараз спробуємо щось зробити, так.

Ну коротше скажи... Той не може ж йому по телефону пояснювати... Просто скажи – нормальна людина теж...

С: Шанована людина, так?

М: Шестірок не даємо, так! Так-так, шановані люди.

Розмова 3

Медведчук: Але якщо давати це в контексті двох законів, то ось цю Раду міст я викинув. Тому що нібито є той закон... Це ж я давав для нашого президента, який нібито подивився і каже: «Запропонуй». Я кажу: «Це не підійде». «А ти запропонуй». Ну я запропонував. Це не підійшло. Все, завтра з'являється... Його ж немає, він у від'їзді, його немає? Він же поїхав, а тільки буде завтра.

Сурков: Угу.

М: У мене така пропозиція. Ось, що я тобі надіслав тоді раніше. Де ця Рада міст була.

С: Так!

М: Так-так, у мене він є.

С: Він же в тебе є. Ось це ось можна провести. Ну, далі...

М: Є, звичайно.

С: Але...

М: Все, я, послухай. Так давай, ось ти подумай добре... Може ще щось додати треба? Це ж торгівля почалася? Послухай, до цього я ж не казав про те, що хтось щось бачив або щось хтось робить. Це моя думка.

С: Так, робить. Але нижче відступати, Віть, ну неможливо.

М: Почекай-почекай. Добре, я обговорю.

С: Для мене дуже важливий ось це політичний вимір, там Рада міст, якась платформа...

М: Та ні, це ми напишемо. Славо, погодься, що крім Ради міст, усе інше загалом залишилося таким, як було.

С: Так, це правда.

М: Так, то навіщо ти тоді мене звинувачуєш?

С: Для мене це важливо. Працювати ж не будемо, розумієш?

М: Послухай, ти зрозумів, чому Раду міст я прибрав, так? Тому що це відповідало цьому. А якщо ми це відкидаємо, то тоді треба шукати форму. А ця форма і буде Рада міст.

С: Усе, тоді я тебе зрозумів. Добре, тоді буду чекати від тебе якогось сигналу. Так? Правильно я розумію? Мою версію запропонуй.

М: Та правильно. 100%, я думаю там...

С: І в 10 статтю ввести, ну підвісити умовно. Наполягати на подальших консультаціях до акту виборів у МСУ і порядках їх проведення. Ну і нормально було б. Навіщо його скасовувати? Скасують. Ну у нас політичний фундамент піде з договору.

Ну поки його ніхто не скасовує, послухай. Він мені сказав перед від'їздом, що він нічого не скасовує. Він каже: «Я сказав до 1 грудня». Я кажу: «Вже 1 грудня минуло». Я кажу: «Навіщо зараз?» Він мені: «Та ні, зараз поки ніхто нічого робити не буде».

С: Ну ти передай таке побажання.

М: Звичайно передам.

С: Не від себе скажи, що «москалі знову там».

М: Так, а що, якщо від себе? Я не можу свою точку зору висловити, чи що? Так я весь час говорю.

С: Так-так.

Раніше у ЗМІ було оприлюднено аудіозапис розмови двох людей із голосами, схожими на голоси Медведчука і Суркова. Ці особи обговорювали поставки електроенергії в окупований Крим і обмін полоненими на Донбасі.

Після цього глава СБУ Іван Баканов пообіцяв, що відомство проведе експертизу скандального аудіозапису. У той же час він запевнив, що матеріали долучили до кримінального провадження щодо фінансування тероризму.

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19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

За офіційними даними, та даними журналістів-розслідувачів, Медведчук володіє маєтком на Закарпатті, (біля села Жденієво), двома особняками в Києві – на Солом'янці і в Пущі-Водиці, і ще приблизно 50 будинками і квартирами по всій Україні. Також у володінні Медведчука є величезна п’ятипалубна яхта Royal Romance, яка не потрапила під санкції.

Раніше на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

Також ЗМІ повідомили, що «літаки Медведчука» перегнали в Швейцарію незадовго до санкцій РНБО.