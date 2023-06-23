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Ростислав Павленко Народний депутат України

Вступ України до ЄС. Маємо півроку, аби виправити ситуацію

glavcom.ua
Україна ще не виконала всіх вимог для вступу у Європейський союз
фото з відкритих джерел

Велику роль мають дипломатичні маневри і адміністративна винахідливість

Сьогодні ЄС має оприлюднити «усну» оцінку прогресу України у виконанні семи критеріїв, необхідних для початку переговорів про членство.

Матимемо менше, ніж півроку, аби доробити незроблене за рік.

А далі почнеться найцікавіше: власне, переговори.

Там дуже важитиме ситуація в Україні і прогрес з реформами та стан демократії.

Поруч з тим, треба буде знаходити відповідь на позицію країн, які намагатимуться використати статус України як кандидата, щоб вирішити свої власні питання. Влада тих країн використовуватиме вимоги до України у своїй внутрішній політиці.

Мова, насамперед, про Угорщину.

Звісно, мати в запасі вічно незадоволеного учасника – сильна позиція на будь-яких переговорах. Однак поведінка Будапешта дратує власне уже колег у ЄС. І Україні треба буде навчитись діяти спільно із союзниками, щоб ставити владу Угорщини на місце.

Попередній рік дає уявлення про те, як це вдається ЄС і НАТО – без порушення принципу консенсусу.

Велику роль мають дипломатичні маневри і адміністративна винахідливість. Можна, наприклад, подати на затвердження Будапешту весь порядок денний самміту НАТО як цілісний документ – і він не зможе ефективно протестувати проти участі України у форматі «Україна-НАТО». Можна технічно змінити умови наповнення фонду допомоги Україні від ЄС так, що Угорщина, сама отримувач допомоги, не зможе заперечити.

Однак маневри потребують зайвих зусиль. Щоб додати аргументів для обмеження апетитів Угорщини і показити приклад іншим, ЄС, наприклад, використовує і фінансові важелі.

Вперше за час існування Євросоюзу, наприкінці 2022 Єврокомісія рекомендувала призупинити виплати Угорщині 7,5 млрд євро фінансування від ЄС. Причина – корупція і порушення принципів демократії. Ця сума – це близько третини коштів, призначених для Угорщини як допомога від ЄС у 2021-2027 роках. Це – близько 5% ВВП країни за 2022 рік.

Єврокомісія також заблокувала близько 6 мільярдів євро у вигляді коштів, передбачених для Угорщини в рамках окремого стимулювання економічного відновлення після пандемії COVID через ті самі проблеми корупції.

Врешті, країни-члени ЄС погодилися розблокувати 6,3 млрд євро допомоги, а також затвердили угорський план витрат коштів з «ковідного» фонду – 5,8 млрд євро у грантах, які затримували вже півтора роки через відкат демократії в країні.

Втім, це затвердження відбулося з умовами. Угорщина повинна буде виконати 27 змін у сферах боротьби з корупцією і незалежності судової системи. Вона також фактично зняла застереження щодо виділення Україні 18 млрд євро допомоги у 2023 році.

Окрім фінансових важелів, є також питання повноважень. На початку червня цього року Європарламент 442 голосами (проти 144, а 33 утрималися) ухвалив спеціальну резолюцію.

ЄП висловлює сумнів у тому, що уряд Угорщини впорається із головуванням у Раді ЄС (у другій половині 2024) на тлі занепокоєння щодо ситуації з верховенством права у країні. Резолюція носить рекомендаційний характер. Сама Угорщина її відкидає. Однак чим більше Будапешт випробовуватиме межі європейського терпіння – тим швидше терпець може урватися.

І далі буде!

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Теги: Україна Європейський союз реформа Угорщина

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