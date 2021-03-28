Екснардеп різко відреагував на рішення Зеленського щодо суддів Конституційного суду

«Це правове свавілля. З ознакою диктатури, захопленням влади, зловживанням службовим становищем» – Ємець

«Законодавче поле України не передбачає такої можливості» – так прокоментував рішення Зеленського для видання LB.ua депутат Київради від «Європейської Солідарності», екснардеп, доктор юридичних наук, заслужений юрист України Леонід Ємець.

Те, що зараз Зеленський це робить, це просто правове свавілля. З ознакою диктатури, захопленням влади, зловживанням службовим становищем. Будь-яка з цих опцій та всі разом – це саме те, що відбувається.

Посилання на рішення РНБО про ревізію рішень Януковича, як юридичне обґрунтування такого Указу, це просто маячня. Це порушення статей Конституції, які визначають чітко повноваження Президента. Бо у нього таких повноважень скасовувати Укази немає. Це також порушення базових принципів Конституції, за якими всі особи в Україні мають дотримуватися законів. Це порушення статті Конституції, яка визначає, що органи державної влади, включаючи Президента, діють виключно в межах та спосіб, які визначені Конституцією та законами. І не мають право виходити за їх межі, що відбулося. Тобто це порушення, як засадничих основ Конституції, так і переліку повноважень Президента.

Проблема в тому, що навіть незаконний Указ Президента буде діяти до того моменту, поки він не буде визнаний таким, що суперечить українському законодавству у визначеному порядку. Тобто він має бути оскаржений, визнаний таким, що суперечить законам та Конституції. До цього моменту він буде діяти. А ми будемо мати ситуацію, коли Тупицького та Касьмініна не будуть допускати на роботу. Вони будуть оскаржувати це в українських судах, а потім в ЄСПЛ. Я прогнозую, що в європейському суді вони виграють справи. Як це буде в українських судах, сказати важко, зважаючи на ручну керованість нашими судами.

Поки ми бачимо зловживання владою та навіть диктаторські замашки та інструменти. Це може стати підставою для відповідної справи вже проти самого Зеленського.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького від посади голови КСУ 29 грудня 2020 року. Тоді президент заявив, що робить це «заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи».

Згодом Зеленський відсторонив голову Конституційного суду ще на місяць. В указі президент посилається на статтю 154 Кримінально-процесуального кодексу, яка передбачає можливість відсторонення осіб, призначених президентом. Таке питання вирішує президент «на підставі клопотання прокурора в порядку, встановленому законодавством».

Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.

Олександра Тупицького на посаду голови Конституційного суду лобіювали Портнов і Богдан.

Як повідомлялося, Тупицький проігнорував засідання суду в його справі.

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