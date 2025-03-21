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Порушення прав з боку працівників ТЦК: Лубінець заявив про зростання скарг

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Порушення прав з боку працівників ТЦК: Лубінець заявив про зростання скарг
Лубінець: За 2,5 місяці Офіс омбудсмена отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині
фото з відкритих джерел

Останнім часом у медіа поширюються відео, де велосипедистів збивають машиною, а люди у формі згодом застосовують силу

У 2025 році зросла кількість звернень і висвітлених в медіа випадків порушень прав під час мобілізаційних заходів з боку працівників ТЦК, і тенденція зберігається. Як передає «Главком», про це повідомляє уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Загалом за ці 2,5 місяці Офіс омбудсмена отримав більше 40 індивідуальних звернень щодо порушень на Харківщині: недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та інших спецзасобів, неприйняття документів та інші порушення.

«Важливо зазначити, що кожен такий випадок не залишається без належної уваги – я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини», – заявив Лубінець.

Посадовець додав, що останнім часом у медіа розміщені щонайменше три відео, де велосипедистів збивають машиною і потім люди у формі застосовують силу і цих велосипедистів поміщають до машин.

Нагадаємо, у Харкові стався конфлікт між військовими ТЦК та цивільними чоловіками. Працівник ТЦК застосував травматичну зброю проти чоловіка з кастетом. Перед цим у Telegram-каналах поширили відео конфлікту між чоловіками у військовій формі та чоловіками в цивільному. У коментарях до відео стверджувалось, що працівники ТЦК та СП побили військовозобов’язаного та застосували проти нього зброю.

Як розповіли у ТЦК, конфлікт виник, коли військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли документи у двох цивільних.

Також зранку 19 березня у Кременчуці місцевий вистрілив із травматичного пістолета у працівника РТЦК. Зробив це під час перевірки документів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головне управління Національної поліції в Полтавській області.

Правоохоронці зауважують, що близько 07:00 години під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік  вистрілив у бік військового та поранив йому ногу.

До слова, у соцмережах поширювалося відео, на якому невідомий чоловік з пістолетом намагався тікати від представників ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП.

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Теги: конфлікт Лубінець ТЦК мобілізація

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