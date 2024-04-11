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Насіров перетворив тюремну камеру на номер люкс з євроремонтом та інтернетом – ЗМІ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Насіров перетворив тюремну камеру на номер люкс з євроремонтом та інтернетом – ЗМІ
Насіров воліє сидіти за гратами із комфортом і навіть купив собі великий плазмовий телевізор
фото з відкритих джерел

«В камері він поміняв підлогу, зробив євроремонт, провів інтернет»

Ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого звинувачують у отриманні хабаря в 722 млн грн, зробив у себе в камері євроремонт та провів інтернет. Про це пишуть «Українські новини» із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

«В камері він поміняв підлогу, зробив євроремонт, провів інтернет», – сказав співрозмовник видання.

Також повідомляється, що Насіров купив собі в камеру великий плазмовий телевізор. При цьому ексголова ДФС не користується платною камерою. Разом з ним в камері знаходиться ще одна особа.

Нагадаємо, 2 березня 2017 року Насіров був затриманий детективами НАБУ за підозрою у зловживанні службовим становищем. Йому інкримінували дії, які завдали збитків державі на 2 млрд грн. Зокрема, співпрацю з нардепом-утікачем Олександром Онищенком, якому він видавав відстрочки на рентну плату за видобуток корисних копалин. Потім його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час той проходив лікування в «Феофанії».

У жовтні 2022 року ВАКС заарештував Насірова з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн грн. У травні 2023 року, перед скеруванням справи до суду, слідча суддя Лариса Задорожна спробувала зменшити заставу одразу із 532 млн до 107 млн грн, однак апеляція це рішення згодом скасувала. Між цими рішеннями розмір застави зменшили до 261 млн грн.

У вересні минулого року судді ВАКС зменшили розмір застави для Насірова – замість встановлених раніше 261 млн грн тепер він має внести 130 млн грн.

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Теги: ДФС Роман Насіров інтернет тюрьма

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