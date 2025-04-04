Як відновити втрачений військовий квиток: покрокова інструкція

Ризик втрати або псування військового квитка, як і будь-якого іншого документа, існує в нашому житті постійно

Втрата або пошкодження військового квитка є адміністративним правопорушенням, за це передбачено штраф

Військовий квиток може існувати як в електронному, так і в паперовому вигляді, проте саме паперовий документ залишається обов’язковим для низки процедур, серед яких зміна облікових даних або зняття з обліку. Водночас ризик втрати або псування військового квитка існує постійно. Міністерство юстиції пояснило, як відновити втрачений документ. Про це інформує «Главком».

Процедура відновлення втраченого військового квитка

Військовозобов’язаним, призовникам або резервістам:

Подати заяву керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та вказати обставини втрати.

Матове кольорове фото 3×4 см.

Паспорт.

Пошкоджений документ або його залишки (за наявності).

Рішення про повторну видачу військового квитка приймається керівником ТЦК та СП.

Військовослужбовцям:

Подати рапорт командиру про причини втрати. По факту розгляду рапорту буде розпочате службове розслідування. Після його завершення надати такі документи:

Рапорт про причини втрати військового квитка.

Паспорт.

Матове фото 3×4 см без куточка.

Пошкоджений документ або його залишки (за наявності).

Витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

Які строки заміни військового квитка?

Документ має бути замінений протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви в районному (міському) ТЦК та СП або його відділі.

«Відновлення військового квитка є важливою процедурою, що вимагає своєчасного звернення до відповідних органів та надання необхідних документів. Дотримання встановленого порядку дозволяє оперативно отримати новий документ та допоможе уникнути можливих правових наслідків, пов’язаних із його втратою або пошкодженням», – наголошує Мін'юст.

Зауважимо, що втрата або пошкодження військового квитка є адміністративним правопорушенням згідно зі статтею 211 КУпАП. За це передбачено штраф від 510 до 850 грн, а у разі повторного порушення або під час дії воєнного стану – від 850 до 1700 грн.

Нагадаємо, у травні 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив нову форму військового квитка. Також змінений порядок оформлення та видачі військово-облікового документа.