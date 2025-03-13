Рада прийняла закон про знижку на оплату штрафу від ТЦК
Неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12093. Він передбачає знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на парламентаря Ярослава Железняка.
Як відомо, неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено адміністративне стягнення – штраф у розмірі від 17 до 25,5 тис. грн.
Тепер же українці онлайн зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку без необхідності відвідувати ТЦК. У застосунку «Резерв+» за кілька кліків можна буде оновити свої дані, сплативши при цьому за вчинене адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру (8,5 тис. грн).
Згідно із законом, від адміністративної відповідальності також звільнятимуться люди, які добровільно вступили на військову службу.
Нагадаємо, від початку року відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік – 10 541 провадження. Попри те, що боргів за штрафи більшає, українці не поспішають їх сплачувати.
Як повідомлялося, Міністерство оборони планує ввести функцію онлайн-оплати штрафів у застосунку «Резерв+» за порушення військового обліку.
До слова, за суперечку з ТЦК на вулиці можна отримати штраф. Так, Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
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