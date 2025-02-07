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Експосол України в Білорусі звільнився з дипломатичної служби

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Експосол України в Білорусі звільнився з дипломатичної служби
Кизим був послом з особливих доручень щодо Білорусі
фото з відкритих джерел

Ігор Кизим ухвалив рішення піти на заслужений відпочинок

Посол з особливих доручень щодо Білорусі Міністерства закордонних справ України, посол України у Білорусі у 2017-2023 роках Ігор Кизим звільнився з дипломатичної служби. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Дипломат зазначив, що прийняв рішення піти на заслужений відпочинок виключно з особистих причин.

«У кожної людини настає час, коли ти розумієш, що вік бере своє і ти не можеш стовідсотково віддаватися своїй роботі. А працювати по іншому я не можу та й в теперішніх умовах вважаю нечесним щодо служби, якій я присвятив майже все своє життя», – зазначив він.

Як відомо, Ігорю Кизиму 63 роки. З 20 лютого 2017 року  до 22 червня 2023 він був послом України в Республіці Білорусь. У квітні 2023 року його відкликали для консультацій до Києва після зустрічі Лукашенка з окупаційним «керівником» Донеччини Денисом Пушиліним.

Нагадаємо,  експосол України у Білорусі вважає, що самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко не досягнув нічого, окрім шкоди для безпеки своєї країни, розмістивши на її території ядерну зброю.

За словами посла, усі чітко розуміють, що Лукашенко ніколи повноцінно не володітиме цією зброєю, і якщо Москва натисне «ядерну кнопку», у відповідь битимуть по Білорусі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі, намагаючись втягнути її у війну проти України.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Білорусі заявило про початок перевірки бойової готовності армії, у межах якої, зокрема, проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито найкращим варіантом для врегулювання війни в Україні є розміщення білоруських миротворців.

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Теги: дипломатія МЗС посол звільнення Білорусь

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