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Експосол України в Білорусі пояснив, чого досяг Лукашенко, розмістивши у себе ядерну зброю

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Експосол України в Білорусі пояснив, чого досяг Лукашенко, розмістивши у себе ядерну зброю
Як відомо, у грудні 2024 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив, що в країні справді є ядерна зброя
фото: Reuters

«Я взагалі не бачу логіки в цих діях Лукашенка. Показати, що Білорусь – ядерна держава? Це смішно»

Самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко не досягнув нічого, окрім шкоди для безпеки своєї країни, розмістивши на її території ядерну зброю. Таку думку висловив посол з особливих доручень щодо Білорусі МЗС України, посол України у Білорусі у 2017-2023 роках Ігор Кизим в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами посла, усі чітко розуміють, що Лукашенко ніколи повноцінно не володітиме цією зброєю, і якщо Москва натисне «ядерну кнопку», у відповідь битимуть по Білорусі. Також дипломат пригадав й те, що Білорусь очікує на ракетну систему РФ «Орєшнік».

«Але тут головне, що ця ядерна зброя Білорусі зовсім не потрібна. Це стовідсотково! І тут Лукашенко скоює злочин проти власного народу, тому що фактично підставляє територію Білорусі під удар. Якщо далі розвивати цю тему в контексті загроз для України, то в нас їх вистачає і з території Росії. Однак Москва хоче розмістити «Орєшнік» в Орші. Але ж кордон – це умовна лінія, навіщо перевозити пускові установки у Білорусь на 15-20 км від кордону з Росією? Чому б не розмістити їх у Смоленській області? Що це дасть Білорусі? Та нічого!» – наголосив Ігор Кизим.

Дипломат зауважив, що не бачить жодної логіки у діях Лукашенка.

Нещодавно, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі, намагаючись втягнути її у війну проти України.

«З амбіціями Путіна, і те, що сьогодні ми бачимо – він робить усе, щоб не зупинити цю війну. І це факт. Він буде йти далі в цьому. І буде думати про інші країни. Я в цьому впевнений. Я попереджаю про це, абсолютно відкрито, відверто – я розумію, що буде. Ви побачите – він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або Балтійські країни. І це не просто якась чергова риторика. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі», – вважає український лідер.

Зеленський наголошує, що багато європейців, може й США, будуть говорити про те, що це залякування. 

Нагадаємо, Міністерство оборони Білорусі заявило про початок перевірки бойової готовності армії, у межах якої, зокрема, проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито найкращим варіантом для врегулювання війни в Україні є розміщення білоруських миротворців.

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Теги: Білорусь Польща зброя Олександр Лукашенко путін ядерна зброя посол держава Володимир Зеленський президент злочин кордон диктатор Москва

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