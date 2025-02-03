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Лукашенко взявся перевіряти боєготовність армії: планується випробування дронів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Лукашенко взявся перевіряти боєготовність армії: планується випробування дронів
Під час перевірки оцінюватиметься готовність і здатність механізованих військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням
фото з відкритих джерел

Основні практичні дії відбуватимуться під час проведення навчань на полігонах і незнайомих ділянках місцевості

У понеділок, 3 лютого, у Білорусі заявили про початок перевірки бойової готовності армії, у рамках якої, зокрема, проведуть випробування нових способів застосування розвідувальних і ударних дронів. Про це інформує пресслужба міноборони Білорусі.

Там зазначили, що під час перевірки оцінюватиметься готовність і здатність механізованих військових частин і підрозділів виконувати завдання за призначенням.

«Особовому складу, зокрема військовозобов'язаним, призваним із запасу, належить виконати весь комплекс заходів із підготовки озброєння, військової та спеціальної техніки до застосування, вийти в призначені райони», – заявили у міноборони Білорусі.

Зазначається, що основні практичні дії відбуватимуться під час проведення навчань і тренувань різного масштабу на полігонах і незнайомих ділянках місцевості.

«У рамках перевірки пройде апробація нових способів застосування розвідувальних і ударних безпілотних авіаційних комплексів під час спільного виконання завдань із сухопутними військами та активного використання засобів радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, низка державних підприємств Білорусі активно займається виробництвом боєприпасів, які постачаються до армії РФ. Про це йдеться у розслідуванні об’єднання колишніх білоруських силовиків BelPol на YouTube.

Зокрема, до цієї схеми долучені такі компанії як Білоруський автомобільний завод (БелАЗ), Білоруський металургійний завод (Жлобін) і Борисівський завод автотракторного електрообладнання (БАТЕ). Вони займаються виробництвом снарядів калібру 122 і 152 мм.

До слова, Білорусь у середу, 8 січня, розпочала навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною. Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.

Під час навчань планують відновити навички командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготувати військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами збройних сил Білорусі.

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Теги: Білорусь Міноборони завод військові навчання озброєння YouTube

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