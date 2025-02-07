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Кремація була зупинена в останню мить. У Києві поховали білоруську доброволицю Марію Зайцеву

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Кремація була зупинена в останню мить. У Києві поховали білоруську доброволицю Марію Зайцеву
Похорон білоруської волонтерки Марії Зайцевої у Києві. 7 лютого 2025 року
фото: Радіо Свобода

Марія Зайцева стала першою білоруською жінкою-доброволицею, яка загинула, захищаючи Україну

Сьогодні, 7 лютого у Києві на Київському цвинтарі, де поховані й інші білоруські воїни, було поховано білоруську волонтерку й доброволицю Марію Зайцеву. Про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. 

Серед інших, на кладовищі покоїться білоруський солдат з позивним Мінськ з Другого Міжнародного легіону, який поліг у бою влітку 2023 року. Могила Марії Зайцевої буде навпроти, як вона й хотіла, розповіла подруга Марії Христина Шиянок.

Фотографія могили білоруського солдата з позивним «Мінськ», поряд з якою похована Марія Зайцева
Фотографія могили білоруського солдата з позивним «Мінськ», поряд з якою похована Марія Зайцева
фото: Радіо Свобода

Як відомо, білоруська доброволиця Збройних сил України Марія Зайцева загинула 17 січня у бою під Покровськом Донецької області.  

Поховання білоруської доброволиці

Церемонія прощання з Марією Зайцевою розпочалася 3 лютого у київському крематорії, проте вона була зупинена. Як розповіла колишня координаторка медико-гуманітарної програми Medevac та директорка Офісу демократичних сил Білорусі в Чехії Христина Шиянок, контактна особа Марії Зайцевої, це сталося завдяки зверненню Світлани Тихановської до Київської адміністрації. Після чого було ухвалене рішення, згідно з яким Марія буде похована «так, як вона хотіла, і там, де вона хотіла». Виявляється, дівчина залишила Христині Шиянок письмове розпорядження про те, яким має бути її похорон

Згдно із заповітом, Марія Зайцева була проти, аби у разі смерті її тіло кремували. Білоруска хотіла бути похованою поруч із побратимом, але зробити це було досить складно. До останнього моменту планувалася все ж таки кремація, навіть на офіційне прощання з Марією всіх запросили до Київського крематорію.

Прощання з білорускою Марією Зайцевою у Київському крематорії
Прощання з білорускою Марією Зайцевою у Київському крематорії
фото: Офіс демократичних сил Білорусі у Чехії

Як розповіла Шиянок, спочатку військова частина, у якій служила Зайцева, замовила кремацію. Та буквально за дві години до прощання Світлана Тихановська із особистим листом звернулася до Київської адміністрації з проханням знайти місце для поховання саме на тому цвинтарі, де Марія хотіла бути похованою. Подруга доброволиці пояснює, що на цвинтарі є обмеження, і сьогодні там можливе поховання лише урни.

За словами Шиянок, адміністрація Києва дуже швидко відреагувала. Влада Києва офіційно дала згоду на те, щоб у випадку Марії Зайцевої, першої білоруски, яка загинула, захищаючи Україну та майбутню свободу Білорусі, було зроблено додаткове поховання саме в тому місці, де вона хотіла і таким чином, як вона хотіла.

«Ситуація вийшла максимально драматичною. Згоду отримали в той самий момент, коли закінчилося прощання та труну мали відправити в піч. Церемонію зупинили», – розповіла Христина Шиянок.

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Прощання з Марією Зайцевою у крематорії 3 лютого 2025 року
фото: Новини Live

Після цього тіло Марії Зайцевої повернули у морг, щоб після необхідних приготувань виконати нарешті останню волю білоруски. 

Також подруга полеглої білоруски розповіла, що, на прохання батьків Марії, поклала їй у труну невелику ікону Богородиці (мама назвала Машу на її честь) та букет білих троянд.

Що відомо про Марію Зайцеву

Марія Зайцева народилася та виросла в білоруському місті Гомель, а у 2020-му брала участь у протестах у Мінську. Вона виступала проти фальсифікації виборів. На мітингах Марія отримала поранення світлошумовою гранатою. Після цього в дівчини почалися проблеми зі слухом і була порушена моторика рук. Її фото із закривавленою головою розлетілося тоді по всьому світу.

Марія Зайцева 9 серпня 2020 року біля Стели у Мінську
Марія Зайцева 9 серпня 2020 року біля Стели у Мінську
фото: «Радіо Свобода»

Згодом дівчина виїхала на лікування в Чехію.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дівчина допомагала українським біженцям у Чехії, а навесні 2023-го долучилася до Другого інтернаціонального легіону ЗСУ.

Марія загинула 17 січня 2025 року в боях під Покровськом. За день до цього дівчині виповнилося 24 роки.

Нагадаємо, Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків жертв історичних конфліктів. Заступник міністра культури України з питань євроінтеграції Андрій Наджос, який з українського боку очолює польсько-українську робочу групу з історичних питань, запевнив у суботу агентство у своїх позитивних намірах вирішити суперечки, пов’язані з темою ексгумацій.

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Теги: Білорусь Київ війна Україна поховання солдат похорон Світлана Тихановська

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