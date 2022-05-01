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    Ердоган зібрався в Москву: запросив із собою ще одного президента

    Турецький лідер може вирушити до Росії разом із Болсонару - Ердоган зібрався в Москву: запросив із собою ще одного президента
    Турецький лідер може вирушити до Росії разом із Болсонару
    фото: Xinhua/Sipa USA/Коммерсантъ

    Президент Бразилії у хороших стосунках із Путіним

    Президент Туреччини Реджеп Ердоган може вирушити у Москву. Зокрема, поїздку він готовий здійснити разом із президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Відповідну заяву озвучив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Vatan.

    Це трапилось після того, як він здійснив візит у Латинську Америку, де відвідав шість країн: Бразилію, Еквадор, Колумбію, Панаму, Уругвай та Венесуелу.

    Посадовець заявив, що країни з великою вдячністю дивляться на роль, яку відіграє Туреччина у війні, яку Росія веде проти України. Там заявили, що ніхто не може цього більше зробити.

    «Бразилія і Венесуела, ви знаєте, у хороших відносинах з Росією. Попри це, обидві країни заявили, що війну потрібно припинити. Президент Бразилії Болсонару заявив, якщо президенту Ердогану буде вигідно, то він може організувати спільний візит до Москви з лідерами деяких важливих країн», – заявив Чавушоглу.

    Турецький посадовець розповів, що у країні заявили, що хотіли б зробити свій внесок у зусилля Туреччини.

    «Ми сказали, що проведемо дослідження і повернемося до них», – запевнив очільник МЗС Туреччини.

    Нагадаємо, 26 квітня відбулися переговори Ердогана з Путіним: про що говорили політики.

    Як відомо, Ердоган хоче всадити «господаря Кремля» за стіл переговорів із Зеленським у Стамбулі.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган МЗС росія окупанти війна Венесуела Бразилія Україна президент окупація Еквадор #stoprussia
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    Ердоган зібрався в Москву: запросив із собою ще одного президента