Ердоган зібрався в Москву: запросив із собою ще одного президента

Президент Бразилії у хороших стосунках із Путіним

Президент Туреччини Реджеп Ердоган може вирушити у Москву. Зокрема, поїздку він готовий здійснити разом із президентом Бразилії Жаїром Болсонару. Відповідну заяву озвучив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Vatan.

Це трапилось після того, як він здійснив візит у Латинську Америку, де відвідав шість країн: Бразилію, Еквадор, Колумбію, Панаму, Уругвай та Венесуелу.

Посадовець заявив, що країни з великою вдячністю дивляться на роль, яку відіграє Туреччина у війні, яку Росія веде проти України. Там заявили, що ніхто не може цього більше зробити.

«Бразилія і Венесуела, ви знаєте, у хороших відносинах з Росією. Попри це, обидві країни заявили, що війну потрібно припинити. Президент Бразилії Болсонару заявив, якщо президенту Ердогану буде вигідно, то він може організувати спільний візит до Москви з лідерами деяких важливих країн», – заявив Чавушоглу.

Турецький посадовець розповів, що у країні заявили, що хотіли б зробити свій внесок у зусилля Туреччини.

«Ми сказали, що проведемо дослідження і повернемося до них», – запевнив очільник МЗС Туреччини.

Нагадаємо, 26 квітня відбулися переговори Ердогана з Путіним: про що говорили політики.

Як відомо, Ердоган хоче всадити «господаря Кремля» за стіл переговорів із Зеленським у Стамбулі.

Читайте також: