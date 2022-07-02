Батько загиблого на крейсері «Москва» матроса поскаржився на нове нещастя

Жінка прихопила із собою усі гроші

Батько моряка, який зник на крейсері «Москва» Дмитро Шкребець пожалівся, що від нього пішла дружина. При чому жінка забрала із собою гроші. Про це росіянин розповів у соцмережі.

Соцмережі пишуть, що йдеться про 7 млн. рублів (близько 3,6 млн. грн.) державної компенсації.

Спочатку Шкребець думав, що його дружину викрали.

За його словами, якось, коли вона просто пішла на роботу, з нею зник зв'язок. Тоді Дмитро зазначив, що після погроз на адресу його родини «не чекає нічого хорошого» і його життя «перетворилося на кощмар».

Однак невдовзі чоловік написав, що його дружина «забрала всі гроші та зникла, сім-картки відключені».

«Ось таке моє життя, зраджують найближчі», – поскаржився Дмитро.

Раніше повідомлялося, що батько загиблого на крейсері «Москва» матроса-строковика Дмитро Шкребець обурюється, що російська влада намагається закрити йому рот. Водночас навіть після смерті сина ставлення до війни у чоловіка не змінилося.

Як відомо, російське військове керівництво та ЗМІ продовжують замовчувати кількість загиблих на крейсері «Москва», який українські Збройні сили потопили ще 13 квітня. Корабель уразили ракетами «Нептун». Батько одного з матросів-строковиків Дмитро Шкребець, після численних «відписок» військової верхівки РФ, заявив, що сам розповість усю правду про «Москву» і почав публікувати інформацію у соцмережах. Згодом він повідомив, що його ноутбук забрали на «експертизу» російські силовики.

Нагадаємо, українські військові завдали удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.