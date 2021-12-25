Генпродюсер ток-шоу Шустера пояснив, чому «Коломойський – останній барига»

«Порівнювати Ахметова та Коломойського неможливо. Останній – класичний барига, який все вбиває»

Генеральний продюсер «Свободи слова Савіка Шустера» Павло Єлізаров вважає Ігоря Коломойського класичним «баригою», «який за що не візьметься, все вбиває». Таку думку бізнесмен висловив в інтерв’ю «Главкому».

На думку Єлізарова, українські олігархи Рінат Ахметов та Ігор Коломойський кардинально відрізняються за світоглядом та способом мислення.

«Порівнювати Ахметова та Коломойського в принципі неможливо за способом мислення. Спілкуючись з Ахметовим, я розумію, чому він є мільярдером. От я – мільйонер, і його мислення відрізняється від мого приблизно як мільярд від мільйона. Він розуміє теми, якими займається, – ту ж енергетику він знає в деталях, всі цифри», – зазначив Єлізаров.

Підприємець та медійник додав, що, на відміну від Ахметова, Коломойський не викликає в нього нічого, окрім огиди.

«Це такий класичний барига, який за що не візьметься, все вбиває. Де футбольний клуб «Дніпро», де авіакомпанія «Аеросвіт», де партія «Укроп»? Приватбанк з боргами він нам всім «пристроїв», зараз «Укрнафту» «пристроює». Тепер він знову став патронувати Зеленського, але це завершиться черговим «Аеросвітом», – вважає Єлізаров.

Раніше колишній Генеральний прокурор Юрій Луценко розповів, які шокуючі здібності мають Коломойський та Ахметов. За його словами, Коломойський – «великий комбінатор», і, до того ж «бухгалтер глобального масштабу».

Нагадаємо, цьогоріч Запорізький завод феросплавів, який входить до сфери впливу Ігоря Коломойського, завіз із Грузії та Китаю обладнання для майнінгу криптовалюти. У цей же період завод нібито отримував дешеву електроенергію від фірми, яку теж придбав Коломойський.