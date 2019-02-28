Герасимова не пускають на прямий ефір 1+1. У БПП зробили екстрену заяву
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Розсилка
У БПП заявили, що ток-шоу «Право на владу» перетворилося на «інформаційного кілера за викликом»
Фракція партії Блок Петра Порошенка вимагає допустити народного депутата Артура Герасимова до участі в сьогоднішньому ефірі ток-шоу «Право на владу» або «офіційно визнати цензуру на 1+1 та відмову від «незручного» для гостей студії спікера».
Про це йдеться у заяві на сайті партії.
«Телеканал спочатку запросив Артура Герасимова до участі в ефірі та проанонсував його участь у ток-шоу. Запрошення представника президента України Артура Герасимова у соціальних мережах підтвердила і ведуча програми Наталія Мосейчук. Однак редакція вирішила виключити Артура Герасимова зі списку запрошених гостей», - зазначили у БПП.
Блок Петра Порошенка особливо обурив той факт, що попередній анонс програми прозвучав не від редакції програми, а від Юлії Тимошенко, «яка, як виявилося, чітко володіє темою та нюансами задовго до майбутнього ефіру».
«Фракція партії Блок Петра Порошенка заявляє, що ток-шоу «Право на владу» перетворилося на інформаційного кілера за викликом в олігарха Ігоря Коломойського. Вимагаємо від редакції проекту «Право на владу» дотримуватись журналістських стандартів, зокрема щодо об’єктивності і неупередженості. У період брудної передвиборчої кампанії саме журналісти загальнонаціонального телеканалу повинні захищати суспільство від ганебних маніпуляцій, а не ставати співучасниками цього злочину перед суспільством!», - резюмується у екстреній заяві політсили.
До слова, фракція партії Блок Петра Порошенка вимагає створення тимчасової слідчої комісії по перевірці фактів підкупу виборців «виборчою пірамідою» Юлії Тимошенко.