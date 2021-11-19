Герос знову показав непристойний «жест» Зеленському

Лерос обізвав Зеленського через зрив спецоперації із «вагнерівцями»

Позафракційний народний депутат Гео Лерос знову показав непристойний «жест» президенту України Володимиру Зеленському. Відповідний пост Лерос опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«Володимир Зеленський, ты мр@зь!» – написав Лерос.

Таке він написав після заяви тодішнього очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), генерал-полковника ЗСУ Василь Бурби про те, що наказ керівнику розвідувального відомства Міноборони України перенести операцію із захоплення «вагнерівців» надійшов від президента. Проте він не особисто її надав, а через делеговану особу – главу Офісу президента Андрія Єрмака.

Василь Бурба зазначив, що, на його думку, провал спецоперації із захоплення вагнерівців відбувся через діяльність «крота» у високих владних кабінетах, і наголосив на необхідності ретельного розслідування усіх обставин провалу.

18 листопада Печерський районний суд Києва відмовився відправляти під цілодобовий домашній арешт народного депутата Гео Лероса.

Суддя оголосила рішення щодо застосування стосовно Лероса запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на два місяці з покладенням обов'язків.

Як відомо, прокуратура просила суд відправити Лероса під цілодобовий домашній арешт.

16 листопада суд почав обирати запобіжний захід позафракційному народному депутату Гео Леросу у справах про середній палець президенту та невиконання рішення суду, який зобов'язав його спростувати допис у Facebook зі звинуваченнями брата Єрмака.

Нагадаємо, на днях позафракційний народний депутат Гео Лерос повідомив, що йому вручили ще одну підозру. Цього разу вона стосується відео щодо брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.

Торік в інтерв'ю «Главкому» Гео Лерос розповів, що проти нього порушено кілька кримінальних справ, які були відкриті на нього після скандалу з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Все про Єрмак-скандал читайте тут.

Нагадаємо, 4 листопада народний депутат Гео Лерос показав президенту України Володимиру Зеленському непристойний жест рукою. Це сталося під час засідання парламенту. Зокрема, він повернувся до президента і показав йому піднятий середній палець.

Державне бюро розслідувань оголосило підозру в хуліганстві позафракційному народному депутату Гео Леросу за непристойний жест у стінах парламенту.

Коментуючи підозру, Лерос заявив, що «інша думка» в державі Зеленського стає небезпечною для життя.

До слова, 28 жовтня Лерос анонсував вручення йому «якоїсь сфабрикованої підозри»

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