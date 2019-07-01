Глава Офісу президента Богдан про концерт Пірожкова: він дуже патріотичний хлопець



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Керівник Офісу президента України Андрій Богдан Фото: Главком

Андрій Богдан визнав, що не є шанувальником творчості Пірожкова, але похвалив співака за патріотизм

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан прокоментував своє відвідування концерту російського виконавця Артура Пірожкова у київському нічному клубі Queen на День Конституції.

Як повідомляє видання theБабель, Богдан назвав Пірожкова «громадянином України».

«Взагалі-то артист Олександр Ревва - громадянин України. Дуже патріотичний хлопець», - сказав Богдан.

Водночас він зазначив, що не є шанувальником творчості Пірожкова.

Нагадаємо, 29 червня у мережі розмістили відео, на якому керівник Офісу президента розважається на виступі російського артиста Артура Пірожкова та Світлани Лободи в нічному клубі Queen у Києві. Там начебто святкували весілля молодшої сестри співачки Світлани Лободи Ксенії.