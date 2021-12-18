Гогілашвілі розповів про співмешкання та дружбу з головою української розвідки Будановим

Скандальний ексзаступник Монастирського пояснив, чому опинився в одному домі з Будановим

Звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі повідомив, чому разом з ним у будинку живе керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов. Про це скандальний ексзаступник розповів в інтерв’ю виданню Бабель.

Зазначимо, що напередодні журналісти опублікували розслідування, в якому зокрема зазначалося, що голова розвідки Буданов разом із дружиною тимчасово проживають у будинку Олександра Гогілашвілі у селі Хотів на Київщині.

Згідно зі словами колишнього чиновника, основною причиною є те, що у помешканні очільника ГУР наразі триває ремонт.

«Я не живу з Кирилом Будановим. Так, ми йдемо в Європу, але не все так сумно. У Кирила триває ремонт у квартирі. Я запросив його та його дружину на час ремонту до себе в будинок, який я орендую», – сказав Гогілашвілі.

При цьому, на запитання журналіста, чи обговорювали вони якісь речі стосовно національної безпеки України, Гогілашвілі це заперечив.

«Боже борони, ніколи в житті… Так, ми дружимо. Так, ми спілкуємось. Є просто Сашко та Кирило, а є Олександр Генріхович та Кирило Олексійович. Це різні речі», – сказав ексзаступник міністра Монастирського.

Додамо, що Олександр Гогілашвілі також заперечує, що має російське громадянство. Раніше відповідну інформацію повідомляли журналісти.

До слова, звільнений зі скандалом колишній заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі розповів, що познайомився із президентом Володимром Зеленським через його помічницю і тепер свою дружину Марію Левченко.

За інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

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