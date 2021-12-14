Родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа» (відео)

З яких причин СБУ здійснює «забезпечення безпеки» родини Левченко-Гогілашвілі, у спецслужбі не уточнили

Журналісти зафіксували, як сина помічниці президента Марії Левченко і на той час заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі привіз в КВЦ «Парковий» автомобіль з номерами Служби безпеки України. Редакція Bihus.Info з’ясувала, що родина отримала охорону СБУ.

Зазначається, що у листопаді знімальна група працювала біля комплексу «Парковий», де відбувалося засідання президентської фракції «Слуга народу». У цей час до входу в комплекс під’їхав автомобіль Chevrolet Suburban.

«Судячи з товщини дверцят та віконних рамок, автомобіль броньований. З автомобіля вийшов чоловік, за ним – хлопчик. Хлопчик поїхав з «Паркового» вже на іншому авто – сірій Mazda 3. Ця машина зареєстрована на Марію Левченко – секретарку президента Володимира Зеленського та дружину на той час чинного заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі», – стверджують журналісти.

фото: bihus.info

А от номерний знак автомобіля, який привіз хлопця до «Паркового», за інформацією ЗМІ, закріплений за автомобілем Volkswagen Transporter. Партія таких у 2019 році надійшла на баланс СБУ.

У чоловіку, який вийшов з машини перед хлопцем, джерела Bihus.Info у правоохоронних органах впізнали співробітника спецпідрозділу «Альфа» СБУ.

З офіційної відповіді СБУ на запит видання стало відомо, що родині Левченко-Гогілашвілі надана охорона спецслужби.

«У відповідь на ваш запит зазначаємо, що інформація, котра стосується осіб, яким за потреби та при наявності відповідних підстав надається охорона, є конфіденційною, – повідомили в СБУ. – Окремо звертаємо вашу увагу на те, що СБУ діє виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством України. Це стосується діяльності із забезпечення безпеки охоронюваних осіб та членів їх сімей в тому числі».

Окрім відповіді СБУ, редакція також отримала підтвердження з іншого правоохоронного органу, що родині Гогілашвілі надана охорона «Альфи».

З яких причин СБУ здійснює «забезпечення безпеки» родини Левченко-Гогілашвілі, у спецслужбі не уточнили. Марія Левченко та Олександр Гогілашвілі не відповіли на телефонні дзвінки і проігнорували надіслані редакцією запитання.

ЗМІ вказує, що «Альфа» СБУ може надавати охорону учасникам кримінального провадження. Цим подекуди користуються як шпариною посадовці, яким не передбачена держохорона. У таких випадках для отримання охорони від одного з правоохоронних органів використовується кримінальне провадження про нібито загрозу життю.

Помічниці президента і заступнику міністра за посадою держохорона не передбачена.

До слова, Арахамія прокоментував «російський паспорт» ексзаступника глави МВС Гогілашвілі.

Напередодні Гогілашвілі назвав своє звільнення прикладом для всіх, як не треба робити.

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Як повідомлялося, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

Додамо, що Росія підтвердила: у скандального заступника глави МВС Гогілашвілі чинний паспорт РФ.