Звільнений через скандал Гогілашвілі розповів, кого насправді охороняє СБУ

Гогілашвілі запевняє, що СБУ охороняє не його, а дружину з дитиною

Звільнений через скандал на блокпосту на Донбасі заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі спростував інформацію про те, що його начебто охороняють бійці спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України. Про це Гогілашвілі розповів у інтервʼю «Бабелю».

«Мене не охороняють співробітники «Альфи». На мене було скоєно замах, мені розстріляли машину. Було порушено справу. Я відмовився від охорони, але дитина та дружина їздять із охороною», – сказав Гогілашвілі.

Він додав, що вважає неприйнятним, коли ЗМІ показують його дитину та садок, до якого вона ходить.

«Я б спокійно їздив на машині без прикриття, якби мені її не розстрілювали. Якби я пончиками торгували чи пиріжками», – пояснив колишній заступник міністра.

До слова, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

Крім того, за інформацією ЗМІ, ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки.

Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

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