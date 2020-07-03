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    Смолій підтвердив, що подав у відставку після зустрічі з Зеленським

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    Брифінг ексголови НБУ Яекова Смолія&nbsp; - Смолій підтвердив, що подав у відставку після зустрічі з Зеленським
    Брифінг ексголови НБУ Яекова Смолія 

    Зеленський знав про звільнення Смолія

    Колишній очільник правління Національного банку розповів, що декілька днів тому він зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і обговорював з ним свою відставку.

    Про це Смолій заявив на брифінгу 3 липня.

    «Кілька днів тому у мене була зустріч з президентом України, де ми обговорили порядок та час, коли я подаю заяву про відставку», — сказав він.

    Отже, Зеленський знав про звільнення Смолія, яке сталося саме перед розміщенням Україною 12-річних євробондів на 1,75 мільярда доларів. У підсумку через звільнення голови НБУ Мінфін скасував розміщення цих облігацій.

    Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

    Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. Сьогодні, 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

    1 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск.

    2 липня МВФ прокоментував відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

    У свою чергу Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

    Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року

    Європейський Союз прокоментував заяву про відставку глави Національного банку України Якова Смолія, заявивши про загрозу для підтримки реформ в Україні через можливий підрив незалежності Нацбанку. 

    Тим часом у Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.

    Разом з тим ринок валюти вже відреагував на заяву про відставку голови Нацбанку. 2 липня відставка Смолія спровокувала стрибок курсу валют. Курс долара на продаж зріс на 43 копійки до 27,22 гривень за долар у порівнянні з попереднім робочим днем.

    У парламенті прогнозують, що питання призначення нового голови Національного банку ще не виноситимуть на голосування 3 липня.

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