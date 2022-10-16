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Росіянам взимку буде набагато важче воювати, аніж ЗСУ, – генерал Ходжес

Альона Боженко
glavcom.ua
Росіянам взимку буде набагато важче воювати, аніж ЗСУ, – генерал Ходжес
Американський генерал вважає, що українська армія буде більш підготовленою до зими
фото ілюстративне

На думку військового експерта, українські війська будуть продовжувати тиснути на ворога і далі та отримувати успіхи

Для російських загарбників умови взимку будуть складнішими, аніж для Збройних Сил України, що атакують. Про це повідомив командувач Сухопутними силами США в Європі у 2014-2018 роках, генерал у відставці Бен Ходжес в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Український Генштаб продовжить тиснути на російські війська і не дасть їм можливості зіп’ятись на ноги, перегрупуватись чи чогось  навчитися. Це дуже важливо. Звісно, зимою на полі бою через погоду буде складніше. Умови для солдатів будуть складнішими, проте для російських окупантів в обороні умови будуть більш складними, аніж для українських сил, що атакують. Українські війська мають свій народ за плечима, а росіяни, особливо новоприбулі, недостатньо оснащені, неготові й ненавчені, будуть змушені протистояти сильним атакам українського війська», – розповів Ходжес.

На думку військового експерта, українські війська будуть продовжувати тиснути надалі та отримувати успіхи, але це буде трохи повільніше і важче.

«Погода може спричинити ускладнення для дронів. Але всі будуть за одних погодних умов, проте українська армія буде більш підготовленою і більш ефективною напередодні зими», – зауважив Ходжес.

Нагадаємо, раніше у інтерв’ю «Главкому» американський генерал у відставці Бен Ходжес повідомляв, що після масованих ракетних ударів Росії західні партнери України повинні дати зрозуміти, що кожен офіцер і урядовець буде притягнений до відповідальності.

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Теги: війна ЗСУ росіяни армія

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