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Слідча Комісія Верховної Ради з корупції у правоохоронних органах перевірить НАБУ, – нардеп

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Слідча Комісія Верховної Ради з корупції у правоохоронних органах перевірить НАБУ, – нардеп
Парламентська ТСК візьметься за антикорупційні органи, – Власенко
фото: НАБУ/Facebook

Парламентська ТСК візьметься за антикорупційні органи, – Власенко

Тимчасова слідча комісія (ТСК) з розслідування фактів можливої корупції в правоохоронних та судових органах розпочинає перевірку ефективності роботи антикорупційних органів. За словами народного депутата Сергія Власенка, через нещодавній аудит НАБУ та оприлюднені у ЗМІ компрометуючі факти, ТСК планує заслухати Генерального прокурора і розширити перелік запрошених керівників силових структур, передає «УНН». 

«З огляду на нещодавній аудит НАБУ, а також низку висвітлених ЗМІ останнім часом компрометуючих фактів, питань щодо ефективності, ТСК візьме в свою роботу і питання аналізу роботи НАБУ й САП», – заявив Власенко.

Народний депутат повідомив, що на найближче засідання слідчої комісії запросять генерального прокурора, щоб почути його думку щодо роботи всієї правоохоронної системи.

«Генпрокурор, є особою, що добре знає результативність кожного правоохоронного органу. Далі можливе заслуховування керівників інших правоохоронних органів. Долучимо до роботи громадськість і представників юридичної спільноти», – наголосив він.

За словами Власенка, засідання ТСК відбудеться на наступному тижні.

Нагадаємо, Комісія з проведення зовнішнього незалежного аудиту перевірила діяльність Національного антикорупційного бюро з березня 2023 до листопада 2024.

Незважаючи на оцінку Комісії роботи НАБУ як «помірно ефективної», експерти звернули увагу на виявлені численні критичні недоліки та порушення. Зокрема на те, що в Бюро хронічно зливають інформацію та не проведено жодного результативного кримінального розслідування за наслідками цього. Окрім того, штат НАБУ постійно зростає, але незважаючи на це детективи та керівництво постійно скаржаться на нестачу рук на «великі» розслідування. І, найголовніше, у 2023 році Бюро висунуло одну підозру у сфері оборони, а у 2024 – жодної.

Також експерти наголошували на низький економічній ефективності НАБУ.

«За публічними даними, у 2024 році з державного бюджету витрачено на утримання НАБУ 1,9 млрд грн, тоді як діяльність Бюро призвела до повернення від корупціонерів аж… 823 млн грн. Тобто витрачено у 2,2 рази більше, ніж повернуто державі!» – зазначали експерти.

Раніше низка ЗМІ також опублікувала розслідування щодо можливих порушень у роботі антикорупційних органів та про скандали, повʼязані із сумнівними доходами, купівлею елітної нерухомості на родичів за заниженими цінами та інтимні стосунки зі свідками.

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Теги: Генпрокурор розслідування НАБУ корупція в Україні

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