Вучич звернувся до НАТО та пригрозив «захистом» сербів у Косові

Напруга між Сербією та Косово зросла на початку серпня

Александар Вучич заявив про «переслідування та погроми» сербів у Косові

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сили НАТО повинні захистити сербів, які проживають у Косові від «від переслідувань і погромів», інакше Сербії доведеться зробити це самій. Звернення президента було показане в ефірі сербських телеканалів у неділю, 21 серпня, передає Associated Press.

За словами Вучича, уряд Косова хоче «остаточно вигнати сербський народ із Косова» та «зацікавлений лише у скасуванні будь-якого сліду сербської держави» в республіці.

«Нам нема куди йти, ми загнані в кут. Ми врятуємо наш народ від переслідувань та погромів, якщо цього не хоче робити НАТО» – заявив він.

Сербський президент також заявив про необхідність зупинити проникнення косовських албанських «банд» у північне Косово, де мешкає більшість косовських сербів, не надав жодних доказів цьому. Сербія, за словами Вучича, протягом найближчих десяти днів шукатиме «компромісне вирішення» кризи, що виникла у зв'язку із введенням у Косово правил з перереєстрації автомобілів з Сербії та тимчасових документів для сербів, що в'їжджають до республіки.

На Заході, як пише Associated Press, поширені побоювання, що Росія може підштовхнути Сербію до збройної інтервенції в північному Косово, що ще більше дестабілізує Балкани і відверне увагу світу і НАТО від вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, напруга між Косовим та Сербією зросла до критичного рівня на початку серпня. Етнічні серби у північних муніципалітетах Косова блокували дороги та навіть вступали у перестрілки з загонами поліції. Приводом для масових заворушень стала вимога Косова до громадян із сербськими документами отримувати тимчасові посвідчення особи при в’їзді у країну.

Зазначимо, що етнічна більшість Косова – албанці, які складають більше 90% від усього населення. Водночас на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення – серби.

У разі подальшого загострення безпекової ситуації та блокування доріг на півдні Сербії МЗС рекомендує українцям використовувати пункти пропуску на кордоні з Республікою Північна Македонія.