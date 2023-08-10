«Слуга народу» Мезенцева поскаржилась на депутатів, які влаштували собі «тури відпочинку»

Депутатка Марія Мезенцева: «Процедура отримання дозволів на виїзд за кордон у нас наразі спрощена»

Після гучних скандалів з колегами деякі депутати скаржаться, що Банкова вирішила реагувати на порушення надто буквально – на прикордонні пости розіслана вказівка про заборону на виїзд за кордон чиновників та нардепів. А задля того, аби все-таки цей дозвіл отримати, вже на кордоні потрібно отримати телефонне благословіння з Офісу президента та ледь не особисто від його голови Андрія Єрмака у кожному конкретному випадку. Про нові негласні правила розповів опозиційний нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім, голова парламентської делегації в ПАРЄ, до якої входить Гончаренко, Марія Мезенцева зі «Слуги народу», запевняє «Главком»: жодних ускладнень для отримання дозволів для перетину кордону у депутатів немає. Проте робить ремарку.

«Кожна поїздка чи окремого народного депутата, чи делегації, завжди завершується звітом, який подається спікеру: де хто був, з ким зустрічався, чого досяг,. – У мене, окрім делегації, є ще інша дипломатична робота, і кожного разу я подаю окремі звіти. Навпаки вважаю, що процедура отримання дозволів у нас наразі спрощена: не потрібне погодження комітету з закордонних справ, тільки комітету, який представляє нардеп, віцеспікера і спікера. Жодних проблем немає, і кожне відрядження, подане вчасно, візується. Але таких випадків, коли людина їде в одне місце, а потім кудись перескакує, не може бути. Такі «тури відпочинку» просто дискредитують інших депутатів під час війни», – розповідає Мезенцева.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Олексія Гончаренка іноді звинувачують в надмірному піарі під час закордонних поїздок. Щоправда, Гончаренко згодом зізнався «Главкому», що поки не чув про випадки, коли чиновників та депутатів «завертали» прямо на кордоні.