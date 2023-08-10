Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Слуга народу» Мезенцева поскаржилась на депутатів, які влаштували собі «тури відпочинку»

Наталя Забазнова
glavcom.ua
«Слуга народу» Мезенцева поскаржилась на депутатів, які влаштували собі «тури відпочинку»
Марія Мезенцева
фото з відкритих джерел

Депутатка Марія Мезенцева: «Процедура отримання дозволів на виїзд за кордон у нас наразі спрощена»

Після гучних скандалів з колегами деякі депутати скаржаться, що Банкова вирішила реагувати на порушення надто буквально – на прикордонні пости розіслана вказівка про заборону на виїзд за кордон чиновників та нардепів. А задля того, аби все-таки цей дозвіл отримати, вже на кордоні потрібно отримати телефонне благословіння з Офісу президента та ледь не особисто від його голови Андрія Єрмака у кожному конкретному випадку. Про нові негласні правила розповів опозиційний нардеп від «ЄС» Олексій Гончаренко.

Втім, голова парламентської делегації в ПАРЄ, до якої входить Гончаренко, Марія Мезенцева зі «Слуги народу», запевняє «Главком»: жодних ускладнень для отримання дозволів для перетину кордону у депутатів немає. Проте робить ремарку.

«Кожна поїздка чи окремого народного депутата, чи делегації, завжди завершується звітом, який подається спікеру: де хто був, з ким зустрічався, чого досяг,. – У мене, окрім делегації, є ще інша дипломатична робота, і кожного разу я подаю окремі звіти. Навпаки вважаю, що процедура отримання дозволів у нас наразі спрощена: не потрібне погодження комітету з закордонних справ, тільки комітету, який представляє нардеп, віцеспікера і спікера. Жодних проблем немає, і кожне відрядження, подане вчасно, візується. Але таких випадків, коли людина їде в одне місце, а потім кудись перескакує, не може бути. Такі «тури відпочинку» просто дискредитують інших депутатів під час війни», – розповідає Мезенцева.

Олексія Гончаренка іноді звинувачують в надмірному піарі під час закордонних поїздок. Щоправда, Гончаренко згодом зізнався «Главкому», що поки не чув про випадки, коли чиновників та депутатів «завертали» прямо на кордоні.

Читайте також: Чи будуть вибори під час війни? Стефанчук анонсував зміни до законодавства
Теги: Верховна Рада ПАРЄ партія Слуга народу

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі
Нардепи Гунько і Торохтій виключені з фракції «Слуга народу»
Нардепи Гунько і Торохтій виключені з фракції «Слуга народу»
Читав лекції з окопів. Що відомо про нового посла в Угорщині – добровольця із Закарпаття
Читав лекції з окопів. Що відомо про нового посла в Угорщині – добровольця із Закарпаття
«Слуга народу» Мезенцева поскаржилась на депутатів, які влаштували собі «тури відпочинку»
«Слуга народу» Мезенцева поскаржилась на депутатів, які влаштували собі «тури відпочинку»
Данілов пояснив, чому до реєстру олігархів не внесли ще жодної людини
Данілов пояснив, чому до реєстру олігархів не внесли ще жодної людини
Польща різко збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю
Польща різко збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR
33K
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
24K
Польські жінки вбачають в українських біженках конкуренток – дослідження
21K
В Україні зникли 10 тисяч американських аптечок. Історія шахрайства, яке розслідує ФБР
12K
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9273
Їжа – нова зброя Путіна. Країна-бензоколонка перетворюється у країну-продмаг

Новини

Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Сьогодні, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
Вчора, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
Вчора, 16:53
Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Вчора, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Вчора, 15:09

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту