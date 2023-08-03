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Чи будуть вибори під час війни? Стефанчук анонсував зміни до законодавства

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи будуть вибори під час війни? Стефанчук анонсував зміни до законодавства
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради
фото з відкиритих джерел

Проводити будь-які вибори в період воєнного стану є вкрай небезпечним для країни

Парламентські вибори в Україні будуть після перемоги у війні проти Росії, але для їхнього проведення потрібні зміни в законодавство. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Liga.net.

«Багато міжнародних колег під час спілкування питають: «Чи думаєте ви про наступні вибори? Я їм завжди відповідаю: «Ми думаємо про нашу перемогу, а вибори мають бути після нашої перемоги». І тут вже дійсно потрібні будуть зміни в законодавство», – каже він.

За словами Стефанчука, парламент як мінімум повинен пояснити, які це будуть вибори. – «Бо Конституція передбачає тільки два види виборів: чергові та позачергові. Післячергових не існує. І ще є ціла низка інших законодавчих неузгодженостей. Треба зрозуміти, як нам виходити з цієї юридичної плутанини».

Водночас спікер переконує, що проводити будь-які вибори в період воєнного стану є вкрай небезпечним для країни.

«Окрім того, без забезпечення участі у виборах військовослужбовців, людей, які виїхали за кордон і знайшли тимчасовий прихисток в інших країнах, без гарантування безпеки виборчого процесу, без інших більш дрібних питань – це неможливо», – додає очільник парламенту.

Раніше Стефанчук назвав декілька причин, чому нині неможливо організувати голосування.

Також можливість проведення виборів під час війни прокоментував Данілов.

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Теги: Руслан Стефанчук війна Верховна Рада

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