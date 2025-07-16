Гончаренко та Гетманцев побилися у Раді під час голосування за «соєво-ріпакові» правки (відео)

Під час голосування нардеп Гончаренко назвав правки «грабіжницькими» та звинуватив Гетманцева у маніпуляціях

Інцидент стався після того, як депутатська зала відхилила «соєву правку», однак її все ж намагалися ухвалити в інший спосіб

Народні депутати Олексій Гончаренко та глава комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев влаштували штовханину в парламенті. Це сталося після того, як Гончаренко заявив, що заблокує трибуну через порушення регламенту під час голосування за «соєво-ріпакові» правки у складі законопроєкту №13157, повідомляє «Главком».

Як зазначив народний депутат Ярослав Железняк, депутатська зала відхилила «соєву правку», однак інші парламентарі намагалися «зманіпулювати регламентом і все одно її протягнути». Зокрема, за його словами, «слуги» все ж вирішили зарахувати правку в текст, а далі розпочався скандал.

«Соєві правки» – це зміни до Податкового кодексу України, запроваджені наприкінці 2017 року. Вони стосувалися порядку відшкодування ПДВ (податку на додану вартість) під час експорту сої та ріпаку.

Нагадаємо, 7 липня аграрний комітет Верховної Ради відмовився підтримати законопроєкт із поправкою про введення 10-відсоткового мита на експорт сої та ріпаку. Проти ініціативи проголосували 16 депутатів, тоді як фінансовий комітет, навпаки, рекомендував його ухвалити. Проте урядовий законопроєкт № 13157 все ж розглядався у другому читанні.

Під час голосування нардеп Гончаренко назвав правки «грабіжницькими» та звинуватив Гетманцева у маніпуляціях, заявивши, що той проводить «лобістські правки в законах, які абсолютно ніяк не повʼязані». Згодом депутат від ЄС заявив, що заблокує трибуну через те, що «слуги» порушують регламент та влаштовують часткові врахування правок.

«Чому так сильно переживають «слуги» ? Бо вони дуже хочуть проголосувати звільнення Шмигаля і уряду. Ну і сидіти в Раді не дуже хочуть. Під цей шумок хотіли швидко протягнути мита на ріпак та сою», – заявив депутат.

До слова, Верховна Рада на своєму засіданні 18 червня не прийняла правки до законопроєкту № 13134, які передбачали запровадження 10% вивізного мита на сою та ріпак.

Як повідомлялося, українські аграрії активно продовжують збір врожаю. Станом на 11 липня, вдалося обмолотити 919,9 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур. Загальний намолот становить 2 620,7 тис. т. Окрім зернових, активно збирають ріпак. У дев'яти областях вже зібрано 290,1 тис. т цієї культури з площі 178,9 тис. га.