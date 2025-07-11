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Одещина вибилась у лідери по збору зерна: статистка збору врожаю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Одещина вибилась у лідери по збору зерна: статистка збору врожаю
Окрім зернових, активно збирають ріпак
фото з відкритих джерел

Українські аграрії зібрали понад 2,6 млн т ранніх зернових нового врожаю

Українські аграрії активно продовжують збір врожаю. Станом на 11 липня, вдалося обмолотити 919,9 тис га ранніх зернових та зернобобових культур. Загальний намолот становить 2 620,7 тис т. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Як зазначили у міністерстві, показники збору ранніх культур виглядають так:

  • Пшениці обмолочено на площі 434,8 тис га, намолочено – 1 238,7 тис т.
  • Ячменю зібрано з 364 тис га, намолочено – 1 153,7 тис т.
  • Гороху обмолочено 119,7 тис га, намолочено – 225,1 тис т.

Жнива наразі ведуться у вісімнадцяти областях України.

Одещина вибилась у лідери по збору зерна: статистка збору врожаю фото 1
інфографіка: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Серед регіонів, які продемонстрували найбільші обсяги збору, виділяються:

  • Одеська область – обмолочено 353 тис га, намолочено – 1 029,5 тис тн.
  • Миколаївська область – обмолочено 261,9 тис га, намолочено – 651,5 тис т.
  • Дніпропетровська область – обмолочено 119,2 тис га, намолочено – 283 тис т.

Окрім зернових, активно збирають ріпак. У дев'яти областях вже зібрано 290,1 тис т цієї культури з площі 178,9 тис га.

Нагадаємо, Україну обрали до складу Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО). Обрання відкриває нові можливості для активної участі країни у формуванні міжнародного порядку денного, спрямованого на забезпечення сталого аграрного розвитку, адаптації до змін клімату, боротьби з голодом, а також подолання глобальних викликів, зумовлених повномасштабною агресією РФ. 

Також, На початку травня аграрії всіх областей України засіяли 3,25 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Як передає «Главком», про це повідомляє міністерство аграрної політики.

Найбільша площа посівів припала на кукурудзу – 1 919,3 тис. га, ячмінь – 715,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 207,9 тис. га, гороху – 205,7 тис. га, вівса – 156 тис. га. Гречка засіяна на площі  7 тис. га, просо – 6 тис. га.

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Теги: зерно Україна аграрії

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