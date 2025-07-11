Вихід із конвенції про заборону протипіхотних мін. Уряд подав у Раду законопроєкт

Україна має намір зупинити дію Оттавської конвенції

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє застосовувати протипіхотні міни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука.

За словами Мельничука, Україна має намір зупинити дію конвенції відповідно до положень статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів. «Необхідність зупинення для України дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення повʼязана з невідʼємним правом України на самооборону, яке гарантоване статтею 51 Статуту Організації Обʼєднаних Націй», – каже він.

Рішення також продиктоване необхідністю протидіяти збройній агресії РФ, яка не є учасницею Конвенції, що ставить Україну в нерівні умови в застосуванні засобів захисту.

Тим часом спікер Ради Руслан Стефанчук пообіцяв, що парламент розгляне законопроєкт найближчим часом. За його словами, це рішення обумовлене безпековими викликами, пов’язаними зі збройною агресією Росії проти України, та необхідністю забезпечення належного захисту держави і громадян.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно повідомила ООН про вихід із міжнародної конвенції про заборону протипіхотних мін, щоб відновити їх використання в обороні.

Як повідомлялося, з наступного року Литва та Фінляндія, не виключено, розпочнуть внутрішнє виробництво протипіхотних мін для внутрішніх потреб та постачання Україні.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ №441/2025, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід України з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.